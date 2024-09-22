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залізниця (792) КНДР (108) потяг (1275) росія (13641)

Російська залізниця оголосила про запуск пасажирських поїздів у КНДР

чен,путін,кім,ин

Компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) з 15 грудня запустить пасажирські потяги з Приморського краю до Північної Кореї.

Про це заявив глава Далекосхідної регіональної служби розвитку пасажирських сполучень та надання доступу до інфраструктури РЖД Сергєй Фомічов, передає The Moscow Times.

"Із 15 грудня починаємо працювати з північнокорейською дорогою на ділянці Хасан (Примор'є) – Туманган (КНДР) тричі на тиждень", – розповів Фомічов.

Наразі сторони розробляють графік руху на 2024-2025 роки. Після завершення цих робіт РЖД збирається також запустити поїзди маршрутом Владивосток – Хасан – Раджин (КНДР).

Фомічов додав, що в жовтні буде проведено "тестовий режим".

У червні губернатор Приморського краю Олег Кожем'яко повідомляв, що пасажирський потяг сполученням Владивосток – Расон (Північна Корея) можуть запустити вже в липні цього року.

У лютому цього року повідомлялося, що для росіян готують новий курорт у Північній Кореї. Вонсан-Кальмаська туристична зона площею 2,8 кв. км включатиме 54 готелі, 29 магазинів, чотирикілометровий пляж та іншу інфраструктуру. Відкриття відбудеться найближчими роками.

Пізніше стало відомо, що Росія та Північна Корея домовилися відновити авіасполучення для відправки російських туристів до КНДР.

У червні цього року Росія та Північна Корея домовилися допомагати одна одній в обході санкцій, накладених іншими країнами.

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По шовково шляху на верблюдах.
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22.09.2024 20:13 Відповісти
На ПМП нехай поїдуть туди
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23.09.2024 09:42 Відповісти
Невже хтось поїде у той концтабор? Хоча в Московії таке саме
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24.09.2024 13:58 Відповісти

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