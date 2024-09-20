YouTube став показувати рекламу на паузі відео

Відеохостинг YouTube став показувати рекламу, коли відео поставлене на паузу.

Про це повідомив менеджер із комунікацій YouTube, передає LIGA.net.

За його словами, цей формат викликав позитивні відгуки від рекламодавців. Після успішного тестування з обраними партнерами у 2023 році компанія почала показувати ці реклами для всіх рекламодавців.

Втім, користувачі на Reddit висловили скарги на рекламу, що з'являється під час паузи не лише на сайті, але й у мобільному застосунку YouTube.

Зазначається, що це не перший приклад реклами на екрані паузи. Подібні рішення вже використовують такі сервіси, як Hulu і DirecTV для користувачів із базовими підписками. Amazon також показує рекламу на блокувальних екранах своїх пристроїв і планує розширити її показ на домашніх гаджетах.

Раніше повідомлялося, що YouTube готує нові інструменти, які дозволять творцям і авторам каналів знаходити фейкові аудіо та відео з ними.