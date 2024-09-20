Данія виділила перші 40 мільйонів євро на виробництво української військової техніки
На рахунки Міністерства оборон України надійшли перші 40,7 млн євро з пакета допомоги від Данії в українське виробництво.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Перші 40,7 млн євро з пакету допомоги від Данії в українське виробництво вже на рахунках Міноборони. Це важливий крок для зміцнення нашої обороноздатності, адже Данія виділила загалом 50 млн євро на виробництво 18 новітніх артилерійських і, головне, українських САУ "Богдана", – розповів Умєров.
Він додав, що приклад Данії – це сигнал усім нашим партнерам про важливість інвестування в українську оборонну промисловість.
Як повідомлялося, в середині червня Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю Данією озброєння й техніки в українських виробників.
У травні міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 750 млн євро. Допомога буде направлена на зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.
Будь ласка, зачекайте...
Я Перший, хто напише...
Про Данію... сюр...
Суворі часи ім випали...
! 1523- рік...
Був дуже для них складним..
Іх Шведи майже випалили...
Але члени вистояли-
І не раз ...
І в Данії народженні діти..
Даруйте, Це розум Світу!