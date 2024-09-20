В Україні з’явиться єдина система обліку квитків у кіно: Кабмін ухвалив постанову
Кабінет Міністрів затвердив Положення про єдину державну систему електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами – "Єдиний електронний квиток".
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 20 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Положення визначає загальні засади функціонування єдиної державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, – "Єдиний електронний квиток", задля створення можливості повного переходу на реалізацію кінотеатрами по всій Україні квитків через єдину електронну систему, а також отримання реальної інформації стосовно кількості продажу квитків на всі сеанси, зокрема, щодо показів національних фільмів", – уточнив Мельничук.
Він нагадав, що створення такої системи передбачене законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні".
Будь ласка, зачекайте...
Из огна куриш шмаль...
Да откудаж взялась...
Печаль...
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Це ж Кіно?
Бачу тільки 2 реальних варіанта, що мають сенс:
1. покосити бабла на таку систему;
2. відслідковування людей (наприклад ТЦК)
а Кабмін
або телемарахвон
або "слуга народу"
95 квартал та свати
Якби були порядні фінансисти на верхівці влади, то знали б кількість грошей є в Україні ,включаючи і вкрадені у нас.