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квитки (325) Кабмін (7633) кіно (252) електронні квитки (125)

В Україні з’явиться єдина система обліку квитків у кіно: Кабмін ухвалив постанову

кино

Кабінет Міністрів затвердив Положення про єдину державну систему електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами – "Єдиний електронний квиток".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 20 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Положення визначає загальні засади функціонування єдиної державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, – "Єдиний електронний квиток", задля створення можливості повного переходу на реалізацію кінотеатрами по всій Україні квитків через єдину електронну систему, а також отримання реальної інформації стосовно кількості продажу квитків на всі сеанси, зокрема, щодо показів національних фільмів", – уточнив Мельничук.

Він нагадав, що створення такої системи передбачене законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні".

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Топ коментарі
+11
оце начасі *****
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20.09.2024 21:20
+10
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20.09.2024 21:28
+8
А можна єдиний кондом для ЗЕбілів? Один на всіх.
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20.09.2024 21:36
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Це ж Кіно?
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20.09.2024 20:18 Відповісти
Навіщо? Що за дурь?
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20.09.2024 21:09 Відповісти
Також буде всеукраїнський облік квитків на квартал. Щоб ніхто не посмів відмовитись.
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20.09.2024 21:59 Відповісти
************** від виглядом підтримки українського кінематографу. Але як така підтримка, пов'язується з єдиною системою продажів, навіть уявити не можу (тобто ніяк). Я взагалі не бачу необхідності створення такої системи, при чому на державному рівні!
Бачу тільки 2 реальних варіанта, що мають сенс:
1. покосити бабла на таку систему;
2. відслідковування людей (наприклад ТЦК)
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20.09.2024 22:27 Відповісти
оце начасі *****
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20.09.2024 21:20 Відповісти
Цікаво, скільки ця система коштує?
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20.09.2024 21:25 Відповісти
Це просто податок новий, бо ми усі вже давно дивимось кіно шапіто-95 безкоштовно і безальтернативно, зараз заставлять платити за це.
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20.09.2024 21:29 Відповісти
Квитками в кіно займається навіть не міністерство культури чи ще хтось,
а Кабмін
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20.09.2024 21:23 Відповісти
А відбитки пальців при вході в кіно знімати будуть, чи довідки від тцкунів вимагати? Зелені взагалі клепку втратили від бажання все контролювати!
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20.09.2024 21:27 Відповісти
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20.09.2024 21:28 Відповісти
я абу як потужно
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20.09.2024 21:32 Відповісти
Наївні. Йдеться про Гебельсівську систему обліку: хто і що дивиться, для того щоб Фюрер знав - скільки потрібно відкрити концлагерів і забезпечити койкомісць у них в розрізі регіонів для "неправильних глядачів". Переглянуте КІНО буде чітко прив'язане до кожного глядача за вказівками Фюрера, внаслідок - буде застована схема "Виховання неправильного народу" , це іє головна мета цього рішення. Це не перший і не останній дзвіночок від ворожої *ОПи.
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20.09.2024 21:33 Відповісти
ти забув ще додати, що Хазом будуть травити, прям у кЫнотеатрах,,,),, ви їбануті кацапи,),
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20.09.2024 21:42 Відповісти
А можна єдиний кондом для ЗЕбілів? Один на всіх.
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20.09.2024 21:36 Відповісти
А далі квитки в кіно тільки по паспорту через Дію
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20.09.2024 21:44 Відповісти
І дані потрібно буде обновити на вході в кінозал. А після кіно бусики з шашечками вже чекамтимуть. )
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20.09.2024 21:45 Відповісти
єдина система перегляду:
або телемарахвон
або "слуга народу"
95 квартал та свати
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20.09.2024 21:46 Відповісти
🤡 Скоро Україну всю здасть ...але системи єдиного контролю розробляє ...ти падло зелене ,нас українців скоро по смужках примусиш ходити ,шаг в ліво , шаг вправо ...розтріл ?!!!!
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20.09.2024 21:51 Відповісти
Дуже цікаво, а скільки коштує це збочення, включаючи сервери, програмне забезпечення, інсталяція та хто отримав кошти за лобіювання системи з боку замовника та кому належить фірмочка, яка це все впроваджує. А Державній кінематографії під час війни це так потрібно, як собаці п'ята нога.
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20.09.2024 21:51 Відповісти
...надзвичайно патужне рішення, відчувається рука кінокрутів при владі.
Якби були порядні фінансисти на верхівці влади, то знали б кількість грошей є в Україні ,включаючи і вкрадені у нас.
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20.09.2024 21:55 Відповісти
Яких вам ще треба реформ? Радіймо!
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20.09.2024 22:17 Відповісти
Та блд у війні вже виграли, можно і кіно зайнятися.
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20.09.2024 22:28 Відповісти
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20.09.2024 22:29 Відповісти
Скоро піцерії та суші бари переведуть на таку систему...щоб знати скільки Українці витрачають повз касу ОПи...
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20.09.2024 22:36 Відповісти
Чомусь згадалось єдине місто на планеті яке мене здивувало двічі. Чернівці. Перший раз потрапив туди на гастролях з театром Франко в 1981 році. Ви мабудь думаєте мене вразив щойно відреставрований театр? Театр, безумовно, кращий за київський, але вразило інше. "Чарки". Гуляючи по місту можна було в підворітні помітити якусь бабцю яка смажила запашні ковбаски і наливала до чарочку і вручала огірочок. В дрімучому совку це був кайф! Вдруге приїхав в 2007 на конференцію в Чернівецький університет і вперше побачив дисциплінованих студентів які не палили і не смітили на території університету. Всі без винятку - студенти і професура виходили палити за територію університету. В ресторанах щасливі люди більше танцювали ніж бухали. А от "чарки" з вулиць зникли... Цікаво що б я там застав зараз з точки зору "радості життя"? Я це до того що чим більше контролю тим менше радості...
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21.09.2024 01:00 Відповісти
У зелених зовсім мізки порвало!!!
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21.09.2024 06:03 Відповісти
ну якась же ж ****** це придумала і пропхала
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21.09.2024 09:31 Відповісти

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