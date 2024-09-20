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Єврокомісія (1067) Євросоюз (4906) фон дер Ляєн Урсула (81) Денис Шмигаль (1402)

Україна просить у Євросоюзу 400 мільярдів євро фінансування на 2028-2034 роки, – Шмигаль

фон,дер,шмигаль,ляєн

Українська влада закликає ЄС збільшити фінансування допомоги Україні у новому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки до 400 мільярдів євро.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram зі підсумками зустрічі із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Домовилися наприкінці цього або на початку наступного року провести в Києві спільне засідання Уряду України та Колегії Єврокомісії.

"Розраховуємо на започаткування фінансового інструменту для України у новому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки. Пропонуємо збільшити фінансову пропозицію для нашої держави з 200 до 400 млрд євро та запровадити окрему бюджетну програму", – написав Шмигаль.

Він нагадав, що Євросоюз вже реалізує програму фінансування Ukraine Facility для України загальним обсягом 50 млрд євро, яка розрахована до кінця 2027 року.

"Подякував за фінансову допомогу в межах програми Ukraine Facility. Отримали вже 12 млрд євро. Сподіваємося до кінця року отримати усі очікувані 16 млрд євро. Наступного року розраховуємо на підтримку в такому ж обсязі", – зазначив Шмигаль.

Голова уряду також подякував очільниці Єврокомісії за започаткування нової програми макрофінансової підтримки на суму 35 млрд євро, яка стане частиною плану "Великої сімки", який передбачає виділення Україні кредитів на $50 млрд євро. Ці кредити погашатимуть за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Крім того, під час зустрічі обговорювали проблему з використанням коштів з Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру (EPF) для компенсації державам-членам ЄС витрат на закупівлю озброєння для України від українських виробників.

Шмигаль та фон дер Ляєн також обговорили план Єврокомісії, що передбачає 10 конкретних кроків солідарності з Україною в енергетиці.

"Щиро вдячний пані Президенту Єврокомісії за особисте лідерство в прискоренні євроінтеграційних процесів, за підтримку України у всьому спектрі питань. Ми всі впевнені, що наші спільні зусилля зроблять Україну та Європейський Союз сильнішими та успішнішими", – додав Шмигаль.

Читайте також: Новий кредит на 35 мільярдів євро від ЄС: У Мінфіні назвали умови

Як повідомлялося, сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".

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Топ коментарі
+6
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20.09.2024 18:50
+5
- Схема на 300 мільйонів на Чернівецькій митниці: Четверо підозрюваних уклали угоду з прокурорами і уникли тюрми
- У проєкті Держбюджету-2025 запропонували значно збільшити витрати на зарплати українських посадовців, - Южаніна
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20.09.2024 19:44
+4
навести ефективну роботу антикорупційних органів - і гроші в Україні з'являться свої, не треба позичати. Влада імпотентних виродків хоче набрати ще більше кредитів, а хто віддавати буде?
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20.09.2024 19:59
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20.09.2024 18:50 Відповісти
nu prosto tak ņedadut , ale dadut.
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20.09.2024 19:21 Відповісти
Надо заслужить?
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20.09.2024 19:27 Відповісти
da ņet. treba bude provoditi reaļno na praktike reaļnie reformi deržavi ta vybori(posļe voini) ,
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20.09.2024 19:32 Відповісти
Зелені офігіли до краю! На шконку готуйтеся падли!!!
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20.09.2024 19:24 Відповісти
Йо майо ...це ж скільки вони зеленські чорти , будуть при владі ,і це ж вони стільки до 34 р. війну підгодовувати будуть ?!!! поки всю Україну здадуть ?!!! Рятуйте ...!!! Люди, бл* дські % ...ви шо наробили ?!!!!
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20.09.2024 19:38 Відповісти
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20.09.2024 19:39 Відповісти
- Схема на 300 мільйонів на Чернівецькій митниці: Четверо підозрюваних уклали угоду з прокурорами і уникли тюрми
- У проєкті Держбюджету-2025 запропонували значно збільшити витрати на зарплати українських посадовців, - Южаніна
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20.09.2024 19:44 Відповісти
Це 74,4 млрд. долларов в год. То есть Украина просит ЕС полностью содержать ее в будущем.
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20.09.2024 19:58 Відповісти
ņedumaju. tam reaļno vsi okupovanie teritoriji otstraivati zanovo treba bude - rusņa bude gola ta bosa - stristi z ņih po pačatku čevos ņepolučitsa.
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20.09.2024 20:01 Відповісти
І це тільки від Євросоюзу, а ще будуть вимагати гранти на відбудову і озброєння . А потім будуть вимогати ще від США мінімум трильон.
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20.09.2024 20:15 Відповісти
навести ефективну роботу антикорупційних органів - і гроші в Україні з'являться свої, не треба позичати. Влада імпотентних виродків хоче набрати ще більше кредитів, а хто віддавати буде?
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20.09.2024 19:59 Відповісти
Що що, а 400 мільярдів євро банда Зеленського ще не крала.
Єврочиновники швидше каструють Зєлю зі Шмигалем, ніж подарують їм такі гроші.
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20.09.2024 20:00 Відповісти
Дай мiльон! Дай мiльон!
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20.09.2024 20:04 Відповісти
Ох і апетити. Ці пани схоже хочуть навіть ще ненародженим своїм немовлям забезпечити по віллі на лазурці
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20.09.2024 20:10 Відповісти
Ці пани хочуть сидіти в кріслах до 2034 року мінімум. От що бентежить. Накерують...
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20.09.2024 20:12 Відповісти
Шо, хочуть ще десять років розкрадати? Гнати ти зелених к***з треба копняками і всім що під руку трапиться!
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20.09.2024 20:17 Відповісти
Зє веде себе як актриса німецьких фільмів для дорослих. Може якийсь хрипатий комік зробить про це комедійний номер? Зє такий гумор любить.
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20.09.2024 20:32 Відповісти
Які пани, ця шпана, як казав пан Хмара, присмокталась як кліщі до тіла України, і тільки радикальними діями можна їх відірвати від тіла і не дати угробити країну
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20.09.2024 20:37 Відповісти
400 млрд євро на сім років, це 57 млрд на рік, навіть якщо євро к тому часу буде коштувати 50 грн це майже 3 трлн гривень в рік, питання в тому: скільки вони планують з цього з'єрманіздити ї вони дійсно вірять в своє таке довге життя..
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20.09.2024 20:56 Відповісти
суттєва інфляція, девальвація, емісія і т.д. на 10 років нам забезпечені
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20.09.2024 20:59 Відповісти
якщо влада набирає такі великі кредити в євро, то нехай переводять країну на євро. Ми ж йдемо в ЄС, чого валюту не змінити? Інакше буде відбуватися постійне знецінення людської праці, кожна влада друкувала і обвалювала гривню, скільки можна людей за лохів тримати?
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20.09.2024 21:08 Відповісти
Живем на гроші взяті під проценти, і то на ті залишки, що Зельоні не розкрадуть.
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20.09.2024 21:00 Відповісти
Стесняюсь спросить: а отдавать кто будет?
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20.09.2024 21:47 Відповісти
Глядя на фото на фоне мешков, и динамика протянутых рук друг другу, плюс взгляды затуманены экстазом физиологического направления, прямо там и на мешках сейчас как пойдет такое.....
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20.09.2024 21:49 Відповісти
Ви спочатку доживіть до того часу, зелені пздюки
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20.09.2024 22:02 Відповісти
А що так мало? Дерьмак ще не нажерся
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20.09.2024 23:01 Відповісти
А морда не трісне? Схоже ні.
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21.09.2024 01:01 Відповісти
Шапітолій явно розраховує залишатися і ******* ці гроші ще довгі роки.

Я вам так скажу:
За невеликий відсоток від цієї суми можна найняти по особистому кілеру
- на кожного депутата СН,
- міністра, прокурора, суддю,
- голову та заступників в ОП,
- голів ОВА, призначених ЗЄ
і його самого.

Економія очевидна.
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21.09.2024 01:24 Відповісти
Де межа цинізму цих виродків ?,вони надіются і далі керувати і грабувати Україну ,ні не думаю що ця шобла знову буде при владі.
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21.09.2024 08:59 Відповісти
Просроченому уже все пох что нести
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23.09.2024 13:22 Відповісти

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