Україна просить у Євросоюзу 400 мільярдів євро фінансування на 2028-2034 роки, – Шмигаль

Українська влада закликає ЄС збільшити фінансування допомоги Україні у новому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки до 400 мільярдів євро.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram зі підсумками зустрічі із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Домовилися наприкінці цього або на початку наступного року провести в Києві спільне засідання Уряду України та Колегії Єврокомісії.

"Розраховуємо на започаткування фінансового інструменту для України у новому бюджеті ЄС на 2028-2034 роки. Пропонуємо збільшити фінансову пропозицію для нашої держави з 200 до 400 млрд євро та запровадити окрему бюджетну програму", – написав Шмигаль.

Він нагадав, що Євросоюз вже реалізує програму фінансування Ukraine Facility для України загальним обсягом 50 млрд євро, яка розрахована до кінця 2027 року.

"Подякував за фінансову допомогу в межах програми Ukraine Facility. Отримали вже 12 млрд євро. Сподіваємося до кінця року отримати усі очікувані 16 млрд євро. Наступного року розраховуємо на підтримку в такому ж обсязі", – зазначив Шмигаль.

Голова уряду також подякував очільниці Єврокомісії за започаткування нової програми макрофінансової підтримки на суму 35 млрд євро, яка стане частиною плану "Великої сімки", який передбачає виділення Україні кредитів на $50 млрд євро. Ці кредити погашатимуть за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Крім того, під час зустрічі обговорювали проблему з використанням коштів з Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру (EPF) для компенсації державам-членам ЄС витрат на закупівлю озброєння для України від українських виробників.

Шмигаль та фон дер Ляєн також обговорили план Єврокомісії, що передбачає 10 конкретних кроків солідарності з Україною в енергетиці.

"Щиро вдячний пані Президенту Єврокомісії за особисте лідерство в прискоренні євроінтеграційних процесів, за підтримку України у всьому спектрі питань. Ми всі впевнені, що наші спільні зусилля зроблять Україну та Європейський Союз сильнішими та успішнішими", – додав Шмигаль.

Читайте також: Новий кредит на 35 мільярдів євро від ЄС: У Мінфіні назвали умови

Як повідомлялося, сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".