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електроенергія (4079) Укренерго (1899) відключення світла (559)

Субота пройде без відключень світла, – "Укренерго"

свет

Завтра, 21 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Як повідомлялося, раніше експерти, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, аявили, що відключення електроенергії в Україні взимку триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

До того генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко розповідав, що взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.

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Субота пройде без відключень світла

І ецилопи нє будут біть по ночам!
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20.09.2024 18:44 Відповісти
Ну, коли пре енергія!
Коли плита - варе!
Бараннячу ногу-

Для смачної страви-

Я вірю в Перемогу!
І Укр-Енерго...
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20.09.2024 18:44 Відповісти

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