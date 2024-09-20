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Новини
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біженці (625) Німеччина (1833)

Найбільше з 1950-х років: Кількість біженців у Німеччині сягнула історичного максимуму, третина з них – українці

німеччина

Зараз у Німеччині проживає майже 3,5 млн біженців, що є історичним максимумом для країни.

Про це йдеться в даних Центрального реєстру іноземців Німеччини, передає Європейська правда.

Як повідомляється, на кінець першого півріччя 2024 року в Німеччині проживало близько 3,48 млн біженців, що приблизно на 60 тис. більше, ніж наприкінці 2023 року, і більше, ніж будь-коли з 1950-х років.

Уточнюється, що йдеться про всіх людей, які шукають захисту в Німеччині з гуманітарних причин, незалежно від їхнього поточного статусу, зокрема, і про тих, хто надалі підлягає депортації, – це понад 200 тис. осіб.

Із цієї кількості близько 1,18 млн – це українські біженці. Порівняно з кінцем 2023 року їхня кількість зросла приблизно на 45 тис.

Водночас кількість іноземців, які підлягають депортації з Німеччини, зменшилась. За даними на середину 2024 року, їх було 226 882 особи, тоді як наприкінці 2023 року – на 15 760 осіб більше.

Як повідомлялося, після 30 вересня 2024 року транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні бути зареєстровані в країні, тобто мати німецькі номерні знаки.

Станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.

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Топ коментарі
+6
перестаньте годувати халявщиків, не бажаючих працювати, вчити мову і все змініться у мить
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20.09.2024 18:45
+4
Тільки третина втікачів від тотальної війни. Інші за кращим життям. Тобто економічні мигранти.
Їх можна і повертати додому втому числі і в рашу. Бо в раші немає війни. Одне сво.
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20.09.2024 18:59
+3
Германія - притулок...
Всім...

Як отчий дім...
Що скине смуток...

Як оберіх від війн...

Арабам і для турок...
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20.09.2024 18:35
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Германія - притулок...
Всім...

Як отчий дім...
Що скине смуток...

Як оберіх від війн...

Арабам і для турок...
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20.09.2024 18:35 Відповісти
перестаньте годувати халявщиків, не бажаючих працювати, вчити мову і все змініться у мить
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20.09.2024 18:45 Відповісти
Певно, найбільша кількість наших у Німеччині була таки за часів Адольфа Алоїзича.
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20.09.2024 18:47 Відповісти
Ти правий...
І це помітно...

Розенблюм й пинтні квітне....

Ну, так!
Ми Аллойза діти...
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20.09.2024 19:26 Відповісти
Тільки третина втікачів від тотальної війни. Інші за кращим життям. Тобто економічні мигранти.
Їх можна і повертати додому втому числі і в рашу. Бо в раші немає війни. Одне сво.
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20.09.2024 18:59 Відповісти
Беженцы и мигранты разные категории. В Германии живут 11 миллион граждан с иностранными паспортами.
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20.09.2024 19:23 Відповісти
Біженці від громадянської війни та біженці від тотальної війни це різні речі. Якщо не можуть домовитись між собою це одне. Якщо прийшли знищувати цілу націю у міжнородно визначених кордонах - це інше.
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20.09.2024 19:56 Відповісти
Гутен морген, майне лібен.
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20.09.2024 19:46 Відповісти
Хай подякують Богам що не індусів. Бо як у Канаду завезуть 1300 000 в рік, і 900 000 китайців
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21.09.2024 01:59 Відповісти
шоб таку араву трутнів накормити європейцям треба буде ще грошей намалювати трохи. Цікаво, скільки євро втратить у своїй вартості в найближчий рік?
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21.09.2024 02:00 Відповісти
Ну так у 1950 х не було такої війни у Європі. Знайшли чому дивуватися.
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21.09.2024 15:37 Відповісти
Немає ніякої різниці. Он в Сірії типу "громадянська війна", а по факту без рашки вже б давно з тим асадом розібралися
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21.09.2024 16:17 Відповісти
Немає ніякої різниці. Он в Сірії типу "громадянська війна", а по факту без рашки вже б давно з тим асадом розібралися
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21.09.2024 16:19 Відповісти

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