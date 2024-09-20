Суд конфіскував українські заводи з виробництва пластикових труб російського мільярдера Горіловського

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до російського бізнесмена та двох його бізнес-партнерів, та застосував до них санкцію у вигляді стягнення майна в дохід держави.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 20 вересня, повідомляється на сайті суду.

Зокрема, суд вирішив стягнути частки російських бізнесменів, які опосередковано належали їм в українських компаніях:

92,57% частки статутного капіталу ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" у розмірі 53 998 714 грн., яка належить APG Polyplactic Group Limited (теперішня назва Eurotrubplast Holding Ltd);

0,43% частки статутного капіталу ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" у розмірі 248 000 грн., яка належить Ойштерле Херта;

93% частки в статутному капіталі ТОВ "Калушський трубний завод" у розмірі 14 851 494,10 грн., яка належить APG Polyplactic Group Limited (теперішня назва Eurotrubplast Holding Ltd);

62% частки в статутному капіталі ТОВ "Рубіжанський трубний завод" у розмірі 20 091 377, 27 грн, яка належить APG Polyplactic Group Limited (теперішня назва Eurotrubplast Holding Ltd);

15,5% частки в статутному капіталі ТОВ "Рубіжанський трубний завод" у розмірі 5 022 844, 32 грн, яка належить Ойштерле Херта;

15,5% частки в статутному капіталі ТОВ "Рубіжанський трубний завод" у розмірі 5 022 844, 32 грн, яка належить Radius Systems Holdings Limited;

100% частки в статутному капіталі ТОВ "Полімертепло - Україна" у розмірі 151 500 грн, яка належить Radius Systems Limited;

10% частки в статутному капіталі ТОВ "Українська полімерна група" у розмірі 60 000 грн, яка належить ТОВ "Група Поліпластик";

51% частки в статутному капіталі ТОВ "Кордфлекс" у розмірі 765 000 грн.

У ВАКС уточнили, що це рішення ще не набуло чинності і його можуть оскаржити впродовж п’яти днів з дня проголошення.

У повідомленні не вказані прізвища власників конфіскованих активів. Йдеться про співвласників російської корпорації "Група Поліпластик", Міністерство юстиції подало позов про стягнення їх активів у травні.

Щодо власників корпорації СБУ відкрило кримінальне провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ст. 110-2 КК України). Крім того, вони підтримують загарбницьку політику РФ, забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, а також постачають матеріали для вдосконалення російської зброї.

Що належить російській групі "Поліпластик" в Україні?

Російська "Група "Поліпластик" в Україні представлена компаніями ТД "Євротрубпласт", "УПГ", "Рубіжанський Трубний завод" (РТЗ), "Калуський трубний завод" (КаТЗ), "Полімертепло-Україна" та "Сучасні трубопровідні системи". Нині їх формальними власниками вказані кіпрська "Ейпіджі поліпластик груп" та Radius Systems, хоча до липня 2022 року серед співвласників напряму фігурувала російська "Група Поліпластик".

Співвласники та керівники "Поліпластика" – російські бізнесмени Мирон Горіловський та Валентин Буяновський, які також є резидентами Великої Британії. У травні 2023 року Україна запровадила щодо них санкції.

Перед цим бізнес росіян в Україні переоформили на довірену особу – Ігоря Стрільця, який впродовж років керує українськими активами російської групи і є одним із співзасновників підприємств.

Відомо, що російська групи "Поліпластик" відразу після окупації Криму у 2014 році почала працювати на території захопленого півострова. Попри це, компанія продовжує свою діяльність в Україні і заробляти на тендерах комунальних підприємств.

Російський мільярдер Мирон Горіловський та його син Лев причетні до постачання обладнання в окупований Крим в обхід європейських санкцій.

Лев Горіловский є керівником компаній, які виконують держзамовлення по забезпеченню водопостачання на півострів і беруть участь в інженерних роботах з будівництва Керченського мосту, писали Наші гроші. Він також входить до керівних органів підконтрольної уряду РФ громадської організації "Деловая Россия" і бере участь у нарадах із Путіним.

Батько Мирон Горіловський є учасником федерального "Агентства стратегічних ініціатив", наглядову раду якого очолює Путін.