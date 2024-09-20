БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2017 відвідувачів онлайн
Новини
2 566 8
Медведчук (355) арешт майна (106) АРМА (384)

АРМА оголосило конкурс на управителя дачі Медведчука в Карпатах

медведчук,діброва,вдемежа

Національне агентство з розшуку та управління активами оголошує конкурси на управителя та оцінювача дачі підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука в Карпатах.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Зокрема, йдеться про житловий комплекс "Ведмежа діброва". Він розташований в урочищі українських Карпат "Паражин", Жденієвської ОТГ Мукачівського району Закарпатської області.

Актив складається з п'ятьох земельних ділянок та сімох об'єктів нерухомого майна:

  • спортивно-житлового оздоровчого комплексу;
  • чотирьох будівель;
  • житлового будинку;
  • господарського блоку.

До переліку також входить і рухоме майно, зокрема, два електрокари, трактор, кухонна та санітарна техніка та меблі.

"Кожен, хто відповідає кваліфікаційним критеріям, крім представників держави агресора, може взяти участь у конкурсах. Після проведення незалежної оцінки та обрання управителя, цей актив почне працювати на благо держави, забезпечуючи надходження коштів до Державного бюджету України за рахунок управління арештованим майном державного зрадника", – зазнаила Дума.

Раніше повідомлялося, що АРМА реалізувало через аукціон на "Prozorro.Продажі" 8 із 20 годинників із арештованої колекції Медведчука.

Також АРМА продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 млн грн.

До того суд повернув у державну власність землі в Обухівському районі на Київщині вартістю понад 840 млн грн, якими незаконно володів колишній лідер нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Перед тим АРМА продало на аукціоні баггі та квадроцикл екснардепа-зрадника Віктора Медведчука за 921,8 тис. грн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що треба сказати?
Може лайно пожувати?
Може раком стати...
А може рибою...

Щоб володарем стати -
Цієї колби?

Я записуюсь в конкурсанти!
показати весь коментар
20.09.2024 18:14 Відповісти
Все ,,парєшаєт" завгосп .
показати весь коментар
20.09.2024 18:42 Відповісти
Оманські пильнують за МАЙНОМ зрадників України, усьо ж падамашнему, рулять сваї чели…
Генпрокурор, може підтвердити…
Скільки ж їх, уже напризначав, отой Оманський?? На 💯🤑🫡💯% сваї чели…!! Тільки очима лупають, заради запису у трудовій книжці кадровиками! З 2014 року, їх уже ….
Але ж усі парядні…
показати весь коментар
20.09.2024 18:55 Відповісти
Що в тій медвежій берлозі було і що лишилось,тепер і управителя можна шукати.
показати весь коментар
20.09.2024 19:35 Відповісти
Може військовим віддати , навіть якійсь бригаді ? Гарне місце для реабілітації . Чи жаба задавить ?
показати весь коментар
20.09.2024 20:25 Відповісти
військові то бидло під каби. ніштяки у пшонкастайл їм не положені бо мордою фейса не вийшли.
Максимум - ***************** грибків можна посадити на галявинках під огорожами, шоб був фен-шуй і армія з народом
показати весь коментар
21.09.2024 00:58 Відповісти
А де зараз яхта? Напевно, в ,,добрі руки" віддали. Героїзму довкола недопроданих годинників багато, а про яхту ,,...на всіх язиках все мовчить...".
показати весь коментар
20.09.2024 20:44 Відповісти
.... дуже патужно спрацювала АРМА і рішали ,які рятують від конфіскації.
ГАНЬБА.
А віддати військовим для реабілітації ?
показати весь коментар
20.09.2024 22:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 