Схема на 300 мільйонів на Чернівецькій митниці: Четверо підозрюваних уклали угоду з прокурорами і уникли тюрми

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості зі співорганізатором та ще трьома фігурантами справи про зловживання на Чернівецькій митниці.

За рішенням суду, всі вони отримали умовне покарання, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), на називаючи прізвищ підозрюваних.

За даними джерел видання "Слово і діло", йдеться про бізнесмена Юрія Кушніра, проти якого запроваджено санкції за контрабанду, а також Романа Чебана, Юрія Ватрича та Манолія Фіщука.

Відповідно до укладених із прокурорами угод, фігуранти справи зобов'язалися надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.

За вироком суду, співорганізатора злочину визнано винуватим в організації умисного ухилення від сплати ввізного мита та ПДВ на загальну суму 83,26 млн грн шляхом реалізації трьох злочинних схем ввезення товарів на митну територію України з приховуванням від митного контролю Чернівецької митниці ДФС. Для цього він спільно з іншими особами створив злочинну організацію. Його також визнали винним у підбурюванні службових осіб митниці до зловживання своїм службовим становищем, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до внесення змін Законом № 671-IX від 04.06.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

За вироком суду йому призначено покарання у виді 4 років 9 місяців позбавлення волі, зі штрафом у сумі 83,26 млн грн (розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з експортом та імпортом товарів до України, на строк 2 роки 8 місяців та ще одним штрафом у розмірі 17 тис. грн.

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Трьох інших учасників злочинної організації визнано винуватими за ч. 1 ст. 255 (в редакції до внесення змін Законом № 671-IX від 04.06.2020), ч. 3 ст. 212 КК України та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, штрафу у розмірі 255 тис. грн, з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з експортом та імпортом товарів до України, на строк 2 (два) роки.

"Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки", – уточнили у САП.

Крім того, співорганізатор схем зобов’язався протягом 1 року з моменту затвердження угоди у повному обсязі відшкодувати державі збитки в сумі 83,26 млн грн, а також перерахувати 2 млн грн на підтримку Збройних сил України (Проект UNITED24 "Армія Дронів").

Внесені за інших трьох співучасників застави в сумі понад 10,9 млн грн за вироком суду, яким затверджено укладену угоду, також перераховуються на "Армію Дронів".

У САП додали, що цей вирок ще не набув чинності і може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.

Що відомо про справу Чернівецької митниці?

Як повідомлялося, у квітні НАБУ викрило злочинну організацію з 11 осіб, до якої входили відомі підприємці з Чернівців та службові особи Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник Микола Салагор та ексдепутат Чернівецької обласної ради.

За даними слідства, учасники злочинної організації запровадили низку схем ухилення від сплати митних платежів, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму майже 290 млн грн.

Так, протягом 2017-2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при вʼїзді на митну територію України заявлялись як порожні.

При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів "групи прикриття".

Ці схеми діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало, вказували у НАБУ. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.