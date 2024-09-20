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корупція (446) митниця (798) Чернівці (160) САП (235) Антикорупційний суд (696) Державна митна служба (446)

Схема на 300 мільйонів на Чернівецькій митниці: Четверо підозрюваних уклали угоду з прокурорами і уникли тюрми

расследование,наручники,дело

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості зі співорганізатором та ще трьома фігурантами справи про зловживання на Чернівецькій митниці.

За рішенням суду, всі вони отримали умовне покарання, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), на називаючи прізвищ підозрюваних.

За даними джерел видання "Слово і діло", йдеться про бізнесмена Юрія Кушніра, проти якого запроваджено санкції за контрабанду, а також Романа Чебана, Юрія Ватрича та Манолія Фіщука.

Відповідно до укладених із прокурорами угод, фігуранти справи зобов'язалися надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.

За вироком суду, співорганізатора злочину визнано винуватим в організації умисного ухилення від сплати ввізного мита та ПДВ на загальну суму 83,26 млн грн шляхом реалізації трьох злочинних схем ввезення товарів на митну територію України з приховуванням від митного контролю Чернівецької митниці ДФС. Для цього він спільно з іншими особами створив злочинну організацію. Його також визнали винним у підбурюванні службових осіб митниці до зловживання своїм службовим становищем, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до внесення змін Законом № 671-IX від 04.06.2020), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

За вироком суду йому призначено покарання у виді 4 років 9 місяців позбавлення волі, зі штрафом у сумі 83,26 млн грн (розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням), з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з експортом та імпортом товарів до України, на строк 2 роки 8 місяців та ще одним штрафом у розмірі 17 тис. грн.

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Трьох інших учасників злочинної організації визнано винуватими за ч. 1 ст. 255 (в редакції до внесення змін Законом № 671-IX від 04.06.2020), ч. 3 ст. 212 КК України та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, штрафу у розмірі 255 тис. грн, з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з експортом та імпортом товарів до України, на строк 2 (два) роки.

"Разом з тим, на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки", – уточнили у САП.

Крім того, співорганізатор схем зобов’язався протягом 1 року з моменту затвердження угоди у повному обсязі відшкодувати державі збитки в сумі 83,26 млн грн, а також перерахувати 2 млн грн на підтримку Збройних сил України (Проект UNITED24 "Армія Дронів").

Внесені за інших трьох співучасників застави в сумі понад 10,9 млн грн за вироком суду, яким затверджено укладену угоду, також перераховуються на "Армію Дронів".

У САП додали, що цей вирок ще не набув чинності і може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення.

Що відомо про справу Чернівецької митниці?

Як повідомлялося, у квітні НАБУ викрило злочинну організацію з 11 осіб, до якої входили відомі підприємці з Чернівців та службові особи Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник Микола Салагор та ексдепутат Чернівецької обласної ради.  

За даними слідства, учасники злочинної організації запровадили низку схем ухилення від сплати митних платежів, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму майже 290 млн грн.

Так, протягом 2017-2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при вʼїзді на митну територію України заявлялись як порожні.

При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів "групи прикриття".

Ці схеми діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало, вказували у НАБУ. Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття.

Автор: 
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Топ коментарі
+18
Красиво, не скажеш інакше. За 300 млн умовно, за курку 3 роки. Країна кривих дзеркал
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20.09.2024 19:26
+16
Да тепер дати хабаря прокурорам і відкупитися- називається угода зі слідством. Хоча в усьому цивілізованому світі угода, це коли здаєш вищого за себе у злочинній схемі(наприклад прокурора, який робив кришу), а саме головне даєш на нього обвинувальні покази у суді. І тільки після цього у тебе буде ця угода. А це чиста профонація, для своїх.Вже не просто ссуть у очі, а сруть дрисньой, та ще **********, мол дивіться лохи і знайте своє місце.
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20.09.2024 19:44
+15
А за вкрадену хлібину отримаєш реальний термін! Закони, як дишло..
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20.09.2024 19:23
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А за вкрадену хлібину отримаєш реальний термін! Закони, як дишло..
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20.09.2024 19:23 Відповісти
Красиво, не скажеш інакше. За 300 млн умовно, за курку 3 роки. Країна кривих дзеркал
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20.09.2024 19:26 Відповісти
Да тепер дати хабаря прокурорам і відкупитися- називається угода зі слідством. Хоча в усьому цивілізованому світі угода, це коли здаєш вищого за себе у злочинній схемі(наприклад прокурора, який робив кришу), а саме головне даєш на нього обвинувальні покази у суді. І тільки після цього у тебе буде ця угода. А це чиста профонація, для своїх.Вже не просто ссуть у очі, а сруть дрисньой, та ще **********, мол дивіться лохи і знайте своє місце.
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20.09.2024 19:44 Відповісти
Леонид отправился воровать виски Jack Daniel's в супермаркет "Метро" на столичном проспекте Степана Бандеры, 11 июля 2022-го. Тогда мужчина не заплатив вынес бутылку виски 0,7. К тому же магазину за этим напитком Леонид пошел и на следующий день, 12 июля, а еще 13, 14 и 17 числа.
- итог 5 лет.
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20.09.2024 19:27 Відповісти
То бензин, а то ... дети (с) Джентельмены Удачи

Ну і порівняли... крадіжку віскі, яка підриває державну безпеку, і дрібний випадок з особистого життя на митниці
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20.09.2024 19:50 Відповісти
Надивилися голлівудських фільмів про угоди. Тільки там ніде немає про звільнення. Наприклад десятка, а за угодою сім. Але ж все одно сидітимеш. Але ж ми в Україні. Країні можливостей.💪
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20.09.2024 19:27 Відповісти
І за яку суму уклали мирову?
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20.09.2024 19:28 Відповісти
суму НЕ озвучували....а тільки писали...і писали римськими цифрами....
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20.09.2024 19:59 Відповісти
Дно
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20.09.2024 19:28 Відповісти
ще ні....

так..."пачіму же ми нє в НАТА...?!"

дорогі наші 73% украінських виборців....
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20.09.2024 20:01 Відповісти
о "нові" старі схеми "продойки" папередніков....- і дійсно, звідкіля у сьогоднішніх кабінетних силовиків такі статки...
та із кушніра та салогора можна у 10 ть раз більше "вичавити" і вони не збідніють...
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20.09.2024 19:33 Відповісти
Уклали угоду з прокурорами -- поділились?
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20.09.2024 19:34 Відповісти
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20.09.2024 19:34 Відповісти
суд звільнив указаних осіб від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки
=======

- обвинувачений, обіцяєте не красти більше? Ну в сенсі, щоб не забували ділитися?
- пля, буду, пане суддя!
- вільні!
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20.09.2024 19:48 Відповісти
А не пора ли всю армию таможенников на фронт хотя бы на три месяца вахтовым методом?
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20.09.2024 19:55 Відповісти
Транслейт: поділилися з прокурорами і уникли тюрми.
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20.09.2024 19:56 Відповісти
а ухилянтам что укласть с прокурорами???
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20.09.2024 19:59 Відповісти
25 років Калинка живе завдяки таможні.
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20.09.2024 20:16 Відповісти
Абсурд які домовленності підвісьте за ребро розповість про усіх які застави конфісковувать все і у всієї рідні відразу термін давать реально жорсткий на уранових шахтах або застрелить при спробі супротиву і втечі адвокату зламать хребет щоб обісране лежало нікому не потрібне під час війни не можна бути слабкими краще 10 злодіїв прикінчити ніж 1000 нормальних людей постраждає
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20.09.2024 20:29 Відповісти
Плати, або воюй.
Плати, або сиди.
Що ще?
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20.09.2024 20:55 Відповісти
Або плати або здохнеш хоч і це не факт
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20.09.2024 21:13 Відповісти
Чергова вистава від 95 кварталу, аби Європа дала грошей Зємародерам? Совпадєніє?
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20.09.2024 21:01 Відповісти
Ще декілька маленьких бунгало на Лазуровому Березі.
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20.09.2024 21:41 Відповісти
Дешёвая комедь для лохторат! Перекопайте все погреба у ближней родни таможни, там запросто в десять закопано больше. 3-х литровые банки врыты сплошняком. Зелень, евро, царские пятерки и десятки пересыпаны в перемежку.
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20.09.2024 21:44 Відповісти
Через це, і з дОрогою в НАТО, у привладних ПРОБЛЕМИ…
Західні Партнери, знають «про таке» на митницях в Україні, НАБАГАТО більше!!!…
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20.09.2024 21:45 Відповісти
Якщо протягом 2017-19 років то штраф в 86 млн і іспитовий строк якось замало. Там на всі конфіскації тягне.
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20.09.2024 23:02 Відповісти

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