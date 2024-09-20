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Суд конфіскував новенький позашляховик і майже 5 мільйонів готівкою у ексначальника Сервісного центру МВС

skoda

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував автівку Škoda Kodiaq 2023 року випуску і 4,63 млн грн готівкових коштів, які належали колишньому начальнику територіального сервісного центру регіонального сервісного центру Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській області.

Своїм рішенням 20 вересня колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора, визнала ці активи необґрунтованими та постановила стягнути їх у дохід держави, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

САП не називає прізвища посадовця, за даними видання "Слово і діло", йдеться про вже звільненого керівника сервісного центру в Кривому Розі Олександра Савченка.

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У САП нагадали, що у травні 2024 року у ході проведення обшуку за місцем мешкання начальника територіального сервісного центру та у автомобілі, яким він користується, було виявлено готівкові кошти на суму майже 5 млн грн, законність набуття яких викликає сумнів.

Крім того, за даними проведеного НАЗК моніторингу способу життя службовця, з’ясувалось, що син посадовця придбав за дорученням батька автомобіль Škoda Kodiaq 2023 року випуску та вартістю понад 2 млн грн. Проте а ні посадовець, а ні особи, які начебто позичили виявлені під час обшуків кошти, не мали для цього достатньо законних коштів.

У САП додали, що наразі рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

Як повідомлялося, сам Олександр Савченко намагався пояснити, що частину готівки у розмірі $90 тис., яку було вилучено у нього під час обшуку, він позичив. Однак НАЗК встановило, що у позичальників не було для цього достатньо коштів із законних джерел. 

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Ну шо ж ви так? Людина тільки жити почала.
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20.09.2024 19:21 Відповісти
Так не можна, він патриот в рот його ****** , його маму, тата, бабцю, діда, репку, собаку, кішку,мишку, курку Рябу, !!!!!
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20.09.2024 19:40 Відповісти
Мабуть, донатити на армію збирався...
Міняти права через 5 років - гарна зелена ініціатива для подальшого збагачення подібних покидків з сервісних центрів МВС. Все для людей, все для перемоги
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20.09.2024 20:01 Відповісти
усі працівники цих сервісних центрів обросли незаконним майном - роботи не початий край
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20.09.2024 20:07 Відповісти
Собі захотіли і конфіскували? Не утримались? 😊😊😊
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22.09.2024 07:31 Відповісти

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