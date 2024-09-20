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інтернет (1288) потяг (1275) Укрзалізниця (4640)

"Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у швидкісних поїздах по всій країні. Зараз послуга безкоштовна

интернет,wi-fi

"Укрзалізниця" оголосила про запуск системи Wi-Fi у швидкісних поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", які курсують по всій країні.

Наразі системами доступу до мережі обладнані 16 поїздів залізниці – 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

"Отримати доступ до Wi-Fi можуть всі пасажири "Укрзалізниці", які подорожують в поїздах цього типу. Достатньо під час подорожі увімкнути WiFi на своєму пристрої та обрати мережу під назвою WiFi test. Після доєднання до мережі на пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку", – пояснили в компанії.

Наразі система працює на етапі дослідної експлуатації, тому поки що доступ.до Wi-Fi буде безкоштовним для пасажирів. На час подорожі одному користувачеві безкоштовно доступно 1 Гб трафіку, а швидкість інтернету становитиме до 10 Мб/с.

"Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися online. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватись з рідними та коханими", – прокоментував голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

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Як повідомлялося, в "Укрзалізниці" обіцяли запустити доступ до інтернету через Wi-Fi щонайменше з 2019 року, але впровадити цю послугу досі не вдавалося.

У 2022 році "Укрзалізниця" протестувала пілотний проєкт встановлення Starlink на поїздах для забезпечення пасажирів доступом до мережі інтернет. Тоді обіцяли, що супутниковий інтернет від Starlink може з’явитися в українських поїздах до кінця 2022 року.

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Топ коментарі
+3
"Зараз послуга безкоштовна.." - от жадібні і дурнуваті йолопи!
У притомних країнах ця послуга теоретично "безкоштовна", бо витрати на вай-фай включені у вартість квитка!
Недоумки...
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20.09.2024 18:17
+2
Ще б оголосили швидкість, яку нададуть на цілий потяг. 50-100 Мбіт?
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20.09.2024 17:43
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Ще б оголосили швидкість, яку нададуть на цілий потяг. 50-100 Мбіт?
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20.09.2024 17:43 Відповісти
"Зараз послуга безкоштовна.." - от жадібні і дурнуваті йолопи!
У притомних країнах ця послуга теоретично "безкоштовна", бо витрати на вай-фай включені у вартість квитка!
Недоумки...
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20.09.2024 18:17 Відповісти
не кизди. у притомних країнах все за лаве і недешево а в хатах взагалі відстійний трафІК. Про 1гігабіт оптоволокна в квартирі в Європі навіть не чули. може ти весь час в старбаксі сидиш то то твоя проблема. а то вертайся к нам - буде тобі класний інет на нулі
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20.09.2024 18:57 Відповісти
Смішний ти, фантомасе... При чому тут твоя хата? Тут пишуть про трафік у ПОЇЗДІ! І там, в притомних країнах, у поїздах/автобусах інтернет "БЕЗКОШТОВНИЙ", бо його вартість вже "сидить" у вартості квитка...
А стосовно сидіння на нулі - у моєму поважному віці я можу там бути тільки тягарем...
І стосовно "старбакса" - ти взагалі про VPN що-небудь чув?
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25.09.2024 17:40 Відповісти
Черговий розводняк чергового керівництва залізниці
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20.09.2024 19:19 Відповісти
Ще в 2017 користувався в потязі шаровим вайфаєм. Інновація в чому?
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20.09.2024 19:33 Відповісти
Вони навіть чай не можуть впровадити. Їхав на днях Ужгород-Київ, так вода вонюча і якась дешманська на вигляд заварка в пакетику. Не заварюється взагалі. В плацкарті не працювали обидва туалети, а двері із вагону в наступний вагон заклинило. Ходили в туалет тільки в напрямку де двері працювали. А інтернет то дуже складно.
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21.09.2024 13:18 Відповісти
нехай спочатку в туалетах поприбирають, а потім інтернетом займаються.
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21.09.2024 17:16 Відповісти
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22.09.2024 07:58 Відповісти
пасажир, тобто, покупець послуги, він же і платник податків...
тож, безкоштовний вайфай, звучить цинічно та паскудно бо....
покупець-платник податку вже утримує цю ібучу кантору за свій рахунок
вже платить керівнику та наглядовій раді УЗД а це десяток дармоїдів, десятка лямів в місяць. та утримує всю УЗД!!!!!
і ці уроди, за гроші людей, зроблять людям вайфай, покищо безкоштовний???
приклад наглого та цинічного хлопчика з першого класу;
я допоможу витратити твої гроші, далі поділимо чесно те що купили, а решту, якщо залишиться, забереш собі, бо я ж не жадібний!!!
***************!!!!!!!!!
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22.09.2024 21:39 Відповісти
Зараз послуга безкоштовна як і дихання повітрям ...Але "це поки..."
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23.09.2024 09:26 Відповісти

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