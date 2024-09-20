В Україні створять центр обміну та аналізу інформації про кіберзагрози, – рішення РНБО

В Україні створять центр обміну й аналізу інформації про кіберзагрози з використанням найкращих європейських практик, зокрема за моделлю ISAC.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки й оборони за результатами засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

Як зазначається, відповідне рішення було ухвалене з метою покращення взаємодії в реагуванні на загрози, оскільки компанії сектору телекомунікацій постійно зазнають кібератак з боку російських хакерів.

Крім того, було розглянуто питання та ухвалені рішення щодо забезпечення безперервної роботи електронних комунікаційних мереж під час відключень електроенергії.

Також було ухвалено низку рішень, спрямованих на розвиток сфери кібербезпеки в державі.

Серед них – започаткування національної ініціативи щодо сприяння посиленню ролі жінок у кібербезпеці та забезпечення гендерної рівності, а також упровадження автоматизованої платформи з моніторингу реалізації Стратегії кібербезпеки України (CyberTracker), що дозволить покращити стратегічне планування у цій сфері.

Окремі питання, спрямовані на зміцнення національної кіберстійкості, було розглянуто в закритому режимі.

Як повідомлялося, на цьому ж засіданні Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, а також на об’єктах критичної інфраструктури.