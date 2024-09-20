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Новий кредит на 35 мільярдів євро від ЄС: У Мінфіні назвали умови

фон,дер,зеленський,ляєн

Новий кредит від Євросоюзу обсягом 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС.

Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі, пояснили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Для реалізації цього механізму пропонується створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Водночас у Мінфіні наголосили, що ця пропозиція Єврокомісії є частиною ініціативи (а не альтернативою) оголошеного країнами "Великої сімки" (G7) механізму додаткових кредитів для України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Як працюватиме запропонований Єврокомісією Ukraine Loan Cooperation Mechanism?

"Механізм дозволить залучати доходи від заморожених суверенних активів РФ для покриття основної суми позики MFA, відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою. Тобто кошти матимуть безповоротний характер для України", – наголосили у Мінфіні.

При цьому Україна самостійно визначатиме, на що спрямовувати отримані в межах цього механізму кошти. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, водночас вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби.

У Мінфіні додали, що наразі це – лише пропозиція Єврокомісії, вона набуде чинності після розгляду та її підтримки Європарламентом та Радою ЄС. Очікується, що кошти можуть бути доступними вже найближчими місяцями.

Читайте також: Євросоюз готовий виділити "левову частку" з обіцяних "Великою сімкою" 50 мільярдів євро для України, – посол

Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".

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Топ коментарі
+4
При цьому Україна сама визначатиме на що витрачати кошти.. А ось це ви вже дарма дозволили-бо зараз почнеться зелена вакханалія по розбазарюванню грошей!
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20.09.2024 16:44
+3


Та йому щось каже, а Зеленський уже нічого не чує. Побачив цифру, застиг як стовп і в голові тільки як і куди він усе це розікраде
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20.09.2024 16:34
+3
і звісно, єс вимагає від нас:
збільшити податки
підняти ціни на комуналку та гос послуги
підняти зарплатню чиновникам
підняти зарплатню мєнтам
підняти зарплатню суддям
підняти зарплатню прокурорам
і красти красти красти
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20.09.2024 16:38
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Та йому щось каже, а Зеленський уже нічого не чує. Побачив цифру, застиг як стовп і в голові тільки як і куди він усе це розікраде
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20.09.2024 16:34 Відповісти
Це круто.
Головне від корита прибрати свинів які скоро і корито зжеруть.
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20.09.2024 16:38 Відповісти
ага, розженеш їх. Вони вже плани складають як будуть дерибанити бабки
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20.09.2024 20:13 Відповісти
і звісно, єс вимагає від нас:
збільшити податки
підняти ціни на комуналку та гос послуги
підняти зарплатню чиновникам
підняти зарплатню мєнтам
підняти зарплатню суддям
підняти зарплатню прокурорам
і красти красти красти
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20.09.2024 16:38 Відповісти
При цьому Україна сама визначатиме на що витрачати кошти.. А ось це ви вже дарма дозволили-бо зараз почнеться зелена вакханалія по розбазарюванню грошей!
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20.09.2024 16:44 Відповісти
Це 1,5 трильйона грн.
Німе питання: коли ж я стану трильонером ?
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20.09.2024 16:46 Відповісти
«При цьому Україна самостійно визначатиме, на що спрямовувати отримані в межах цього механізму кошти.» в нас є дві України: одна воює і тримає країну на своїх плечах, а друга, з небритою харьою визначає на що мародеритиме бабло.
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20.09.2024 16:57 Відповісти
Тепер буде чим зайнятися, бабло розподіляти
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20.09.2024 17:47 Відповісти
Цим мерзотникам не можна давати живі гроші! Все роздерибанять, а потім різні САП, НАБУ , мєнти, проКУРВОри, СБУ та ін - розведуть руками: не знаємо, не бачили, немає складу злочину, вийшли терміни, підозрювані зникли за межі України і т.п. Це просто п-ц...
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20.09.2024 19:51 Відповісти
Очі світяться, руки чешуться, у НЕЗЛАМНОГО ухилянта чотириразового від Захисту України у 2014-15 році …
Дивує, відсутність Оманського поводиря на фото!! Бакай, схему напрацював, ще з кучмариком
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20.09.2024 20:21 Відповісти
ну, зараз зе-лупа з дєрьмаком бухають - стільки безкарно ******** вони змогли лише на асфальті...
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20.09.2024 23:04 Відповісти
Умови - красти чесно,віли біля моря не купувати,авто об'ємом не більше 3.0😡😡😡
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21.09.2024 06:06 Відповісти
Буде ЗЕвладі, що пиляти!
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21.09.2024 09:38 Відповісти
оригінальне джерело:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en%5E/ip_24_4702
Сьогодні Європейська комісія зробила рішучий крок у посиленні підтримки України, запропонувавши комплексний пакет фінансової допомоги, що складається з механізму співпраці з позиками для України на суму до 45 мільярдів євро та виняткової позики макрофінансової допомоги (МФД) на суму до євро. 35 мільярдів. Цей пакет використовує надзвичайні прибутки від знерухомлених російських активів, надсилаючи чіткий сигнал про те, що тягар відновлення України візьмуть на плечі ті, хто відповідальний за її знищення. Цей підхід буде застосовано вперше структуровано та в такому масштабі серед кредиторів ЄС та G7, забезпечуючи довгострокову стабільну фінансову підтримку для відновлення та стійкості України. Механізм кредитної співпраці України Комісія спочатку пропонує створити механізм співпраці з позиками для України, який підтримуватиме ЄС і партнерів з G7 у видачі кредитів Україні на суму до 45 мільярдів євро. Оскільки Україна продовжує стикатися з безпрецедентними викликами через посилення агресії Росії, ця пропозиція підкреслює непохитну відданість ЄС суверенітету та економічній стійкості України. Механізм співпраці з позиками для України запропонує Україні підтримку, фінансовану шляхом залучення фінансових внесків, зібраних на надзвичайних надприбутках, отриманих від знерухомлених активів Центрального банку Росії. Україна може використати цю підтримку для погашення прийнятних позик від ЄС та інших кредиторів, які беруть участь в ініціативі G7 «Надзвичайні позики для прискорення надходжень для України» (ERA).
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21.09.2024 10:37 Відповісти
Виняткова макрофінансова допомога Як внесок ЄС у ці позики в рамках ініціативи ERA, Комісія пропонує виняткову позику MFA на суму до 35 мільярдів євро. Ця фінансова підтримка має вирішальне значення для вирішення нагальних бюджетних потреб України, які значно зросли в умовах посиленої та тривалої російської агресії, в тому числі в рамках механізму розширеного фінансування МВФ. Решту суми кредиту мають надати інші партнери G7. Цей комплексний фінансовий пакет відповідає зобов'язанням, взятим під час саміту лідерів G7 в Апулії 15 червня та під час Європейської ради 27 червня. Завдяки цьому пакету Європейська Комісія підтверджує свою відданість підтримувати Україну в часи потреби, забезпечуючи стійку та ефективну підтримку ЄС.
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21.09.2024 10:38 Відповісти
Наступні кроки Пропозиція потребує схвалення Європейського парламенту та кваліфікованої більшості держав-членів ЄС у Раді, перш ніж вона набуде чинності. З огляду на терміновість пропозиції, Комісія працюватиме пліч-о-пліч із співзаконодавцями, щоб забезпечити швидке прийняття.
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21.09.2024 10:40 Відповісти
С начала агрессивной войны России против Украины ЕС вместе со своими государствами-членами однозначно осудил действия России и предложил беспрецедентную поддержку Украине и ее народу. ЕС, его государства-члены и европейские финансовые институты вместе предоставили 118,3 миллиарда евро в виде грантов и кредитов, поддерживая военные усилия Украины и ее экономику, помогая поддерживать базовые услуги и предлагая скорейшее восстановление, гуманитарную помощь и помощь тем, кто бежит от войны в ЕС.

В рамках санкций, введенных ЕС в отношении России, с февраля 2022 года были иммобилизованы активы Центрального банка России, принадлежащие финансовым учреждениям в государствах-членах, на сумму около 210 миллиардов евро. Они представляют собой большую часть таких иммобилизованных активов во всем мире.

Запрет операций с этими активами приводит к чрезвычайным накоплениям денежных средств на балансах центральных депозитариев ценных бумаг (ЦДЦБ), приносящих доход. В годовом исчислении и в зависимости от уровня процентных ставок чрезвычайные доходы в настоящее время оцениваются в 2,5-3 миллиарда евро в год. Эти неожиданные и чрезвычайные доходы не являются суверенными активами и не должны быть доступны Центральному банку России даже после окончания иммобилизации.

12 февраля 2024 года ЕС разъяснил правила управления иммобилизованными активами и резервами и решил, что ЦДЦБ, владеющие резервами и активами Центрального банка России на сумму более 1 миллиона евро, должны выделять эти доходы отдельно. С 15 февраля 2024 года центральным депозитариям не разрешается распоряжаться соответствующей чистой прибылью или распределять ее среди акционеров.

В мае 2024 года Рада решила использовать эти чрезвычайные доходы на благо Украины. В конце июля на поддержку Украины уже было выделено 1,5 млрд евро.
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21.09.2024 10:42 Відповісти
ПЕРЕПРОШУЮ ЗА КАПС , АЛЕ НІДЕ НЕМАЄ ВИМОГИ ПІДВИЩЕННЯ ВИДАТКІВ, ЦЕ ВСЕ ЗЕ ЛЕНІ ВАТНІ ВОЛОГІ МРІЇ
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21.09.2024 10:43 Відповісти
Що знов мене заблокали ?!
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21.09.2024 14:01 Відповісти

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