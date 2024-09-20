Новий кредит на 35 мільярдів євро від ЄС: У Мінфіні назвали умови

Новий кредит від Євросоюзу обсягом 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС.

Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі, пояснили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Для реалізації цього механізму пропонується створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Водночас у Мінфіні наголосили, що ця пропозиція Єврокомісії є частиною ініціативи (а не альтернативою) оголошеного країнами "Великої сімки" (G7) механізму додаткових кредитів для України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Як працюватиме запропонований Єврокомісією Ukraine Loan Cooperation Mechanism?

"Механізм дозволить залучати доходи від заморожених суверенних активів РФ для покриття основної суми позики MFA, відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою. Тобто кошти матимуть безповоротний характер для України", – наголосили у Мінфіні.

При цьому Україна самостійно визначатиме, на що спрямовувати отримані в межах цього механізму кошти. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, водночас вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби.

У Мінфіні додали, що наразі це – лише пропозиція Єврокомісії, вона набуде чинності після розгляду та її підтримки Європарламентом та Радою ЄС. Очікується, що кошти можуть бути доступними вже найближчими місяцями.

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Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".