Новий кредит на 35 мільярдів євро від ЄС: У Мінфіні назвали умови
Новий кредит від Євросоюзу обсягом 35 мільярдів євро буде наданий у вигляді програми макрофінансової допомоги (Macro-Financial Assistance – MFA) на 2024-2025 роки і погашатиметься за рахунок прибутків від заморожених активів Росії у ЄС.
Таким чином, очікується що усі кошти за програмою MFA Україна отримає на безповоротній основі, пояснили у пресслужбі Міністерства фінансів України.
Для реалізації цього механізму пропонується створити Механізм кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.
Водночас у Мінфіні наголосили, що ця пропозиція Єврокомісії є частиною ініціативи (а не альтернативою) оголошеного країнами "Великої сімки" (G7) механізму додаткових кредитів для України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).
Як працюватиме запропонований Єврокомісією Ukraine Loan Cooperation Mechanism?
"Механізм дозволить залучати доходи від заморожених суверенних активів РФ для покриття основної суми позики MFA, відсотків та будь-яких інших витрат, пов'язаних з позикою. Тобто кошти матимуть безповоротний характер для України", – наголосили у Мінфіні.
При цьому Україна самостійно визначатиме, на що спрямовувати отримані в межах цього механізму кошти. Макрофінансова допомога не буде привʼязана до конкретних видатків, водночас вона дозволить забезпечити найбільш нагальні потреби.
У Мінфіні додали, що наразі це – лише пропозиція Єврокомісії, вона набуде чинності після розгляду та її підтримки Європарламентом та Радою ЄС. Очікується, що кошти можуть бути доступними вже найближчими місяцями.
Як повідомлялося, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосила про намір виділити Україні кредит від ЄС у розмірі 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.
Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.
Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.
При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".
Будь ласка, зачекайте...
Та йому щось каже, а Зеленський уже нічого не чує. Побачив цифру, застиг як стовп і в голові тільки як і куди він усе це розікраде
Головне від корита прибрати свинів які скоро і корито зжеруть.
збільшити податки
підняти ціни на комуналку та гос послуги
підняти зарплатню чиновникам
підняти зарплатню мєнтам
підняти зарплатню суддям
підняти зарплатню прокурорам
і красти красти красти
Німе питання: коли ж я стану трильонером ?
Дивує, відсутність Оманського поводиря на фото!! Бакай, схему напрацював, ще з кучмариком
Сьогодні Європейська комісія зробила рішучий крок у посиленні підтримки України, запропонувавши комплексний пакет фінансової допомоги, що складається з механізму співпраці з позиками для України на суму до 45 мільярдів євро та виняткової позики макрофінансової допомоги (МФД) на суму до євро. 35 мільярдів. Цей пакет використовує надзвичайні прибутки від знерухомлених російських активів, надсилаючи чіткий сигнал про те, що тягар відновлення України візьмуть на плечі ті, хто відповідальний за її знищення. Цей підхід буде застосовано вперше структуровано та в такому масштабі серед кредиторів ЄС та G7, забезпечуючи довгострокову стабільну фінансову підтримку для відновлення та стійкості України. Механізм кредитної співпраці України Комісія спочатку пропонує створити механізм співпраці з позиками для України, який підтримуватиме ЄС і партнерів з G7 у видачі кредитів Україні на суму до 45 мільярдів євро. Оскільки Україна продовжує стикатися з безпрецедентними викликами через посилення агресії Росії, ця пропозиція підкреслює непохитну відданість ЄС суверенітету та економічній стійкості України. Механізм співпраці з позиками для України запропонує Україні підтримку, фінансовану шляхом залучення фінансових внесків, зібраних на надзвичайних надприбутках, отриманих від знерухомлених активів Центрального банку Росії. Україна може використати цю підтримку для погашення прийнятних позик від ЄС та інших кредиторів, які беруть участь в ініціативі G7 «Надзвичайні позики для прискорення надходжень для України» (ERA).
В рамках санкций, введенных ЕС в отношении России, с февраля 2022 года были иммобилизованы активы Центрального банка России, принадлежащие финансовым учреждениям в государствах-членах, на сумму около 210 миллиардов евро. Они представляют собой большую часть таких иммобилизованных активов во всем мире.
Запрет операций с этими активами приводит к чрезвычайным накоплениям денежных средств на балансах центральных депозитариев ценных бумаг (ЦДЦБ), приносящих доход. В годовом исчислении и в зависимости от уровня процентных ставок чрезвычайные доходы в настоящее время оцениваются в 2,5-3 миллиарда евро в год. Эти неожиданные и чрезвычайные доходы не являются суверенными активами и не должны быть доступны Центральному банку России даже после окончания иммобилизации.
12 февраля 2024 года ЕС разъяснил правила управления иммобилизованными активами и резервами и решил, что ЦДЦБ, владеющие резервами и активами Центрального банка России на сумму более 1 миллиона евро, должны выделять эти доходы отдельно. С 15 февраля 2024 года центральным депозитариям не разрешается распоряжаться соответствующей чистой прибылью или распределять ее среди акционеров.
В мае 2024 года Рада решила использовать эти чрезвычайные доходы на благо Украины. В конце июля на поддержку Украины уже было выделено 1,5 млрд евро.