500 українських підприємців отримають підтримку для свого бізнесу на платформі Etsy. Які умови?
В Україні запускається проєкт із підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу – UA Global: Etsy Start, – який допоможе підприємцям запустити або збільшити продажі на маркетплейсі товарів ручної роботи Etsy.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
У межах участі в UA Global: Etsy Start 500 українських підприємців будуть відібрані на конкурсній основі та пройдуть навчання зі створення онлайн-магазину на Etsy, а також отримають менторську підтримку з розвитку продажів та просування товарів на маркетплейсі.
Також учасники проєкту отримають:
- стипендії на суму $1 тис. від Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України",
- сертифікати на $100 від Etsy для просування товарів на платформі,
- промокоди від "Укрпошти" на логістичні послуги на загальну суму в $10 тис., яка буде розподілена між учасниками,
- менторську підтримку з логістично-митних питань.
Проєкт охоплює як підприємців, які не мають досвіду роботи з експортом, так і тих, котрі вже розпочали свій експортний шлях та прагнуть зростання, відкривши магазин на Etsy.
Для участі в конкурсі потрібно заповнити аплікаційну форму до 1 жовтня 2024 року.
Відібрані компанії буде оголошено 8 жовтня 2024 року.
Як повідомлялося, маркетплейс Etsy запустив в Україні свою платіжну систему Etsy Payments у жовтні 2023 року.
Раніше користувачі з України не могли відкривати нові магазини на Etsy. Із запуском Etsy Payments українці отримали можливість офіційно відкривати на платформі магазини, продавати товари людям з Америки, Європи, Азії тощо.
Від моменту запуску Etsy Payments до маркетплейсу приєдналося понад 14 тис. українських продавців.
Будь ласка, зачекайте...