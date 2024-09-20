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Урядовцям не вистачило літаків: Держава заплатить ще 28 мільйонів за чартери литовській компанії

літак

Державне авіаційне підприємство "Україна" Державного управління справами (ДУС) 9 серпня уклало угоду з литовською компанією UAB "KlasJet" про надання послуг пасажирського повітряного транспорту для виконання літерних перевезень загальною вартістю 616 тис. євро, або 27,74 млн грн без ПДВ.

Згідно із укладеною угодою, до кінця року "KlasJet" надаватиме послуги із літерних перевезень чотирма власними літаками Boeing 737, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Два із замовлених літаків мають місткість 68 пасажирів, один – 64 пасажири та один – 56 пасажирів.

Ця компанія отримала замовлення ДАП "Україна" уперше. Договір з нею уклали напряму, бо раніше відкриті торги двічі не відбулись, оскільки на них ніхто не подав жодної заявки.

Для участі відкритих торгах необхідно було залучити не менше двох літаків, які зареєстровані в Україні або країнах Євросоюзу. Літаки повинні мати не менше 42 місць і кухонно-зйомне обладнання, а також відповідати низці інших вимог.

Литовська авіакомпанія KlasJet здійснює чартерні рейси бізнес-класу. Вона є дочірньою компанією литовської групи Avia Solutions Group. У цю групу також входить BGS Rail Holdings, яка володіє ТОВ "БСГ Рейл" в Україні (залізничні перевезення зерна). Основними акціонерами групи є голова правління Гедимінас Жемяліс, Certares Compass Sarl (Люксембург) і Вайдас Баракаускас.

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Як повідомлялося, аналогічні послуги українській владі зараз також надає ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp). Договір на 78,76 млн грн із цим українським лоукостером уклали в січні на поточний рік, і він ще діє. 

Раніше SkyUp отримала і підряд щодо середньомагістральних літерних перевезень у 2023 році на 36,97 млн грн. Потім строк дії договору подовжили додатковою угодою до кінця березня 2024 року, збільшивши суму на 7,39 млн грн. Отже, загальна вартість послуг тоді склала 44,36 млн грн.

Паралельно в травні 2023 року літерні перевезення замовляли у ТОВ "Авіаційна компанія "Роза вітрів" (Windrose) з орбіти Ігоря Коломойського на 31,52 млн грн. ДАП "Україна" уклало договір без торгів, адже перед тим йому довелось відмінити відкриті торги через відсутність пропозицій. Згодом той договір також подовжили до кінця березня 2024 року.

Однак договір із "Розою вітрів" значиться у системі виконаним з оплатою в 1 копійку, тобто, ймовірно, послуги взагалі не надавалися. Натомість за минулорічним договором зі "SkyUp" виплатили 20,15 млн грн.

Ще раніше, до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, літерні перевезення на замовлення ДАП "Україна" виконували "Роза вітрів" і ТОВ "Авіакомпанія "Аероджет".

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Крім того, у вересні 2023 року литовська компанія J&C Aero завершила масштабну реконструкцію салону літака президента України Airbus A319 CJ, який експлуатує державне авіапідприємство "Україна".

Тоді в авіалайнері оновили тканинні покриття, внутрішнє облицювання, представницькі сидіння і дивани, килими, ламінат та інші частини салону, а також підготували літак для інтеграції нової розважальної системи (IFE).

Вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський використав Airbus A319 CJ 18 вересня 2023 року. Літак доставив голову держави з Польщі до США, потім до Канади, після чого повернувся до Польщі.

На балансі ДАП "Україна" перебувало сім повітряних суден: літаки A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертольоти Мі-8МТВ-1 та два літаки Іл-62М. Два останні - виведені з експлуатації, а один з гелікоптерів не виконує польотів з технічних причин.

Нагадаємо, перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський обіцяв продати літаки президентської авіакомпанії "Україна", проте після обрання його президентом передумав.

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Топ коментарі
+19
Грошей не вистачає повноцінно сформувати й 3 бригади з новобранців, але зайві грошенята на літаки, судей, марафон та ОП завжди знаходяться.
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20.09.2024 20:06
+8
То може в нас забагато урядовців! Ще може кожній урядовійдупі по літаку надати?
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20.09.2024 20:09
+8
Давайте ще більше треша! Підвищуйте податки! Це прекрасно!
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20.09.2024 20:12
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20.09.2024 20:01 Відповісти
Який-би відсоток...
Так -би відпові?

Прикриваючи боса!
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20.09.2024 20:03 Відповісти
Грошей не вистачає повноцінно сформувати й 3 бригади з новобранців, але зайві грошенята на літаки, судей, марафон та ОП завжди знаходяться.
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20.09.2024 20:06 Відповісти
Навіть не це, зараз реально ми найбідніша країна в Європі, тому що війна (корупція - це у нас константа, про неї навіть не кажу). У набагато більш процвітаючих країнах там «слуги народу» пересуваються таким же економ-класом, постійно фоточки в інтернеті - хтось президента, хтось прем'єра в літаку зустрів.
Це взагалі... Я крім матюків нічого не знаходжу
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20.09.2024 20:44 Відповісти
Не три, наш кварталовець сказавши що з 14 бригад укомплектовано лише 4
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21.09.2024 01:08 Відповісти
То може в нас забагато урядовців! Ще може кожній урядовійдупі по літаку надати?
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20.09.2024 20:09 Відповісти
мало того,вони підвищили собі заоплатню ..
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20.09.2024 20:13 Відповісти
І не тільки собі, а своїм помічникам, суддям, чинушам і решті сволоти, що смокче український бюджет.
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21.09.2024 01:11 Відповісти
Ну так ..а на чому ж слугам наріду літати у "робочі" відрядженнЯ..?!
В теплі краї,на острови ...
Шикують під час війни...
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20.09.2024 20:12 Відповісти
Давайте ще більше треша! Підвищуйте податки! Це прекрасно!
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20.09.2024 20:12 Відповісти
нічого собі!!!

що ж це коїться???

швидко податки ще підняти
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20.09.2024 20:22 Відповісти
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20.09.2024 20:23 Відповісти
"...перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський обіцяв продати літаки президентської авіакомпанії "Україна", проте https://biz.censor.net/news/3145806/zelenskiyi_peredumal_prodavat_prezidentskie_samolety

А оце вже наклеп!
Зе не міг передумати, у нього просто нічим думати.
За п'ять років в цьому вже Україна та Світ мали нагоду впевнетись.
Просто Зеленський- шахрай та брехло, що не виконало жодної зі своїх обіцянок. І ця не стала винятком.
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20.09.2024 20:36 Відповісти
І він також обіцяв прибрати кортежі з машин (у нього зараз найбільший з усіх президентських кортежів), віддати урядові дачі під центри розвитку дітей, а наївні люди розвісили вуха і повірили треплу.
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21.09.2024 01:15 Відповісти
Бл*дво на закупы полетит.
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20.09.2024 20:38 Відповісти
А не пробували на рейсових літаках політати, як інші політики це роблять у бідних країнах
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20.09.2024 20:55 Відповісти
Це що б крім Зеленьського ще всю бидлоту посіпак біля нього катати?
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20.09.2024 22:02 Відповісти
Війна може і почекати, Нам кататися хочеться!
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20.09.2024 22:54 Відповісти
Я розумію що я скажу щось дивне з огляду на назву мого профілю, але що ці всі росіяни тут роблять (або російське прізвище, або ім'я російською)? Чи українці на фронті, а біженці в тилу, бо їх бояться брати і ще й гроші дають на халяву?
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21.09.2024 03:34 Відповісти
Просто нагадаю :
Яценюк під час свого прем'єрства літав економ класом! І як ніхто поповнив казну за цей період.
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21.09.2024 13:39 Відповісти
Пhttps://biz.censor.net/user/445183росто нагадаю :
Яценюк під час свого прем'єрства літав економ класом! І як ніхто поповнив казну за цей період.
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21.09.2024 13:41 Відповісти
Гидко вже читати про "досягнення " влади...
Для нас це горе, що бракує грошей для хлопців, а їм начхати...
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21.09.2024 20:35 Відповісти
А ти біжи в тцк, не дивись на це , це для людей а не для тебе купують.
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22.09.2024 23:47 Відповісти

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