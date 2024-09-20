Офіс оборонних інновацій ЄС розпочав роботу в Україні

Офіс оборонних інновацій, створений за підтримки ЄС, створення якого анонсували на початку року, вже почав роботу в Україні.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на брифінгу у Києві, передає "Європейська правда".

"Наш офіс оборонних інновацій вже є і працює – з персоналом ЄС тут, у Києві, з командою підтримки у Брюсселі", – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Офіс оборонних інновацій має стати хабом, який "створить міст" між українською та європейською оборонною промисловістю і дозволить обмінюватися досвідом.

"Це буде на користь Україні, але також на користь і нам, тому що оборонна промисловість України – одна з передових. Тож я дуже розраховую на поглиблення нашої співпраці у цій сфері ще до того, як Україна вступить до ЄС", – додала президентка Єврокомісії.

Читайте також: Президентка ЄК анонсувала виділення Україні кредиту на 35 мільярдів євро (оновлено)

Як повідомлялося, вперше про створення Офісу оборонних інновацій фон дер Ляєн оголосила ще в лютому.

У травні єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС вже почав роботу для відкриття Офісу оборонних інновацій у Києві.