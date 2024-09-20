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зерно (1847) пшениця (178) урожай (510) Денис Шмигаль (1402)

Урожай пшениці майже вчетверо перевищує внутрішнє споживання, – Шмигаль

Шмигаль назвав кількість заброньованих від мобілізації

Цього року урожай пшениці в Україні становить близько 22 млн тонн, що майже вчетверо перевищує споживання всередині країни.

Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.

За словами прем’єра, це дозволяє Україні залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн.

"Українські аграрії вже зібрали близько 40 млн тонн нового врожаю. Урожай пшениці цього року становив близько 22 млн тонн. Внутрішнє споживання – близько 6 млн тонн. Тобто Україна зібрала пшениці ледь не вчетверо більше, ніж споживання всередині країни. Це дозволяє нам залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн", – зазначив голова уряду.

Також прем'єр додав, що ринок розмінування сільгоспземель набирає обертів. Зокрема, вже є заявки на розмінування майже 5 тисяч ділянок загальною площею понад 21 тис. гектарів. Наразі проходять перші аукціони в системі Prozorro.

Як повідомлялося, за підрахунками Мінагрополітики, внутрішнє споживання пшениці в Україні зменишилося з 8 млн тонн до трохи більше 6 млн тонн через скорочення споживання, передусім внаслідок зменшення кількості населення. 

Як раніше повідомляв перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, складні погодні умови, зокрема літня посуха, не вплинули глобально на врожай та на ціни сільгоспкультур. Але наслідки засушливого літа цього року можуть бути відчутними у 2025 році, особливо це вплине на врожай озимих.

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Топ коментарі
+15
Так ось чому в магазинах хліб весь час дорожчає
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20.09.2024 15:32
+10
Тому ціна на хліб в Україні вже вище ніж у Польщі?
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20.09.2024 15:35
+5
А врожай мабуть сам сіється, сам аід шкідників захищається, сам собі добрива вносить, сам собі паливо купляє за кордоном, сам потім збирається, робить борошно ьа випікається в електропечі ініхто з нього плату не бере?
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20.09.2024 15:41
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Так ось чому в магазинах хліб весь час дорожчає
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20.09.2024 15:32 Відповісти
І не кажи. В тому ж Красноярску хліб подорожчав аж на 30%
https://babr24.com/?lDE=262290 10.07.2024, 17:43 Хлеб в Красноярске подорожал на 30%: эксперты прогнозируют дальнейший рост цен.
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20.09.2024 15:40 Відповісти
А врожай мабуть сам сіється, сам аід шкідників захищається, сам собі добрива вносить, сам собі паливо купляє за кордоном, сам потім збирається, робить борошно ьа випікається в електропечі ініхто з нього плату не бере?
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20.09.2024 15:41 Відповісти
Есть такая штука - себестоимость. Если для того чтобы получить больше урожая тратится такое же количество ресурсов, то стоимость килограма пшеницы должна быть меньше.
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20.09.2024 16:05 Відповісти
А в Польщі теж мабуть війна йде? Я пам'ятаю як мені бабця покійна розповідала, коли була війна з німцями, то бухагку хліба вона купувала за 100 рублів.
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20.09.2024 16:38 Відповісти
Война лучшее время для того чтобы обворовывать свой народ высокими ценами.
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23.09.2024 06:57 Відповісти
Тому ціна на хліб в Україні вже вище ніж у Польщі?
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20.09.2024 15:35 Відповісти
Докази будуть? Чи вірити слову "джентельмена"?
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20.09.2024 15:43 Відповісти
ціни ростуть поволі щомісяця. але, принаймні, якість його у нас вже ганебна для "житниці світу". це не можна називати хлібом...
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20.09.2024 15:45 Відповісти
Бухагка хліба в Польщі три злотих, це майже 33 грн. Середня ціна хліба в Україні 18 - 20 грн. Для чого ото пиНдіти?
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20.09.2024 15:46 Відповісти
Це де ?
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20.09.2024 15:58 Відповісти
В АТБ. Набери і ти будеш удівльйон. Батон ''Слобожанський''
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20.09.2024 16:04 Відповісти
за какой вес?
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20.09.2024 16:09 Відповісти
Це яка ц нього вага ? Звичайний ,,український " хліб вагою 980 гр . що у Форі , що АТБ , або Сільпо від 31 до 40 грн , це в Києві , а по карточці киянина ,,пенсіонер" позавчора купив український зі знижкою за 27.40 при ціні 32.50 , а перед цим купляв за 26 , а зимою був по 24, тож хліб весь час дорожчає , чи у Вас як с тею ,,скумбрією" по вісім)))
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20.09.2024 16:15 Відповісти
Набери в гуглі середня ціна хліба в Польщі, а потім в Україні. Чи гугля бреше? 1 кг в Польщі від 33 до 42 грн.
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20.09.2024 16:34 Відповісти
Ви самі підтверджуєте, що ціна на хліб в Польщі та Україні однакові , тільки спроможності різні... в цьому нічого дивного , все росте , городина взагалі для пенсіонера не підйомна , питання в іншому , не треба всім сцяти в очі про ,,покращення".
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20.09.2024 16:44 Відповісти
а засівати в наступному році не треба? а мишам у держрезерв?...
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20.09.2024 15:43 Відповісти
що ти знаєш про продовольчу пшеницю, фуражну та посівну? що таке репродукція можеш відповісти без гугла?
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20.09.2024 17:39 Відповісти
Не кажи-гоп
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20.09.2024 15:47 Відповісти
так їсти нема кому .. 6 млн залишили країну ... мабуть щоб не заплисти смальцем ))
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20.09.2024 15:54 Відповісти
В Праге продаётся польский хлеб для тостера. Почему бы и в Киеве не продавать такой. От Пзедемышля одинаковое растояние что в Киев, что в Прагу.
Лет 10 назад я чуть не офигел в автобусе прочитав бирку сена для хомяков "сделано в Польше". В Украину сено завезли с Польши. Ещё лет 20 назад покупал удобрение зля комнатных растений тоже из Польши, разведённые в воде куриные какашки, потом купил украинске сухии по цене той бутылочки несколько сухих килограмм. В государстве Польша правительство за бизнес, в Украине против. Не кастрировали вовремя шпионов путина-азарова, и сейчас никто этим не занимается.
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20.09.2024 15:56 Відповісти
Це означає, що поляки працьовиті та кмітливі, а не те що вороги та влада все зіпсували. Ну що за народ, їй Богу.
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20.09.2024 16:18 Відповісти
По тому, що можуть ззісти, чи по тому, що можуть купити?
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20.09.2024 16:01 Відповісти
Відправити до ляхів, хай висипають на трасі, роблять греблі від повені!!!
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20.09.2024 16:04 Відповісти
низьке внутрішнє споживання? Це не урожай рекордний, Це говорить що люди голодають і немає вже людей, немає тваринництва.
Шмига добре справляється із задачею звільнення України.
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20.09.2024 16:15 Відповісти
свой доллар за тонну уже взял? смотришь и 22 млн в кармане
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20.09.2024 16:16 Відповісти
так багато "розумників" з тупими коментарями, натомість не відрізнять пшеницю від ячменя...
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20.09.2024 17:36 Відповісти
Щюри зелені ...дивіться, не намагайтеся українців ,голодом давити за непокору ...це буде остання крапля ...навіть для ваших % ...!бо вдавитесь тим, шо вже награбували !!!
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20.09.2024 19:49 Відповісти
невпинноростепроцентжирівумаслі/абирвалг/славазєлємському/урашмигалю
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21.09.2024 09:17 Відповісти

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