"Укроборонпром" оголосив конкурс на нового гендиректора
Наглядова рада акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") ухвалила рішення про початок конкурсу на посаду гендиректора компанії.
Пошук претендентів та їхню попередню оцінку здійснюватиме українське представництво міжнародної компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на доборі керівників вищої ланки, передає пресслужба "Укроборонпрому".
Нагадаємо, 4 вересня наглядова рада компанії ухвалила рішення про припинення повноважень гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна. 5 вересня Верховна Рада призначила його на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника АТ "Українська оборонна промисловість" призначено Олега Гуляка.
Будь ласка, зачекайте...
Особисто знайомий з тещою сусідки матері дєрмака! Даю гарні відкати.
"новиє ліца""новиє морди" За "**..." забанят
Ось і вся історія, для чого заводили того синочка