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конкурс (416) наглядова рада (548) Укроборонпром (748) Герман Сметанін (9)

"Укроборонпром" оголосив конкурс на нового гендиректора

укроборонпром

Наглядова рада акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") ухвалила рішення про початок конкурсу на посаду гендиректора компанії.

Пошук претендентів та їхню попередню оцінку здійснюватиме українське представництво міжнародної компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на доборі керівників вищої ланки, передає пресслужба "Укроборонпрому".

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Нагадаємо, 4 вересня наглядова рада компанії ухвалила рішення про припинення повноважень гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна. 5 вересня Верховна Рада призначила його на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника АТ "Українська оборонна промисловість" призначено Олега Гуляка.

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Топ коментарі
+7
ОПа шукає людину, яка підтримує інтеграцію з Кацапією, зневажає все українське, і бажано, щоб закінчувала якийсь вуз ФСБ.
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20.09.2024 15:06
+4
Понти. Знаємо ми ваші конкурси.
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20.09.2024 15:01
+4
Хоч безуглу не оберіть..
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20.09.2024 15:04
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Понти. Знаємо ми ваші конкурси.
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20.09.2024 15:01 Відповісти
Хоч безуглу не оберіть..
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20.09.2024 15:04 Відповісти
Не каркай
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20.09.2024 16:03 Відповісти
А з 95 кварталу нікого не залишилось ? Чи всі в теплих місцях .
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20.09.2024 15:06 Відповісти
ОПа шукає людину, яка підтримує інтеграцію з Кацапією, зневажає все українське, і бажано, щоб закінчувала якийсь вуз ФСБ.
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20.09.2024 15:06 Відповісти
Мурзілка те що треба
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20.09.2024 15:06 Відповісти
я можу. але з понеділка
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20.09.2024 15:09 Відповісти
Спрогнозувати не важко : це буде людина не українського походження ...
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20.09.2024 15:10 Відповісти
так вчора Європа заявила що направить заморожені рашки активи на закупівлю зброї у українських виробників) і хоба - новий конкурс, хто ж буде освоювати міліончики?
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20.09.2024 15:22 Відповісти
Я з кумом потягнемо. А шо? Взяв 10, відкотив 5 на лоєрів і гестаповців. За підсумком 5 в кишені і на канари.
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20.09.2024 15:29 Відповісти
Візьміть мене. Корупцію викоріню, виробництво зросте на 10000%.
Особисто знайомий з тещою сусідки матері дєрмака! Даю гарні відкати.
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20.09.2024 15:35 Відповісти
Зараз прийдуть "новиє ліца"
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20.09.2024 15:56 Відповісти
еще с пустыми кошельками и счетами
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20.09.2024 16:04 Відповісти
"новиє ліца" "новиє морди" За "**..." забанят
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20.09.2024 16:26 Відповісти
Які конкурси? Йде Зеленський, a нa його місце приходить Зеленський.
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20.09.2024 16:12 Відповісти
Той хлопчик вже підписав потрібні контракти, а оборонку хай розгрібає якийсь дурень, на якого все можна скинути.
Ось і вся історія, для чого заводили того синочка
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20.09.2024 18:00 Відповісти
Цей украдіпром- створіння януковича для кришування промисловості, треба давно розігнати.
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21.09.2024 01:54 Відповісти

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