Квартира за 20 мільйонів під час війни: НАЗК не знайшло порушень у статках родини екскерівника департаменту СБУ Вітюка

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами проведеного моніторингу способу життя ексначальника Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллі Вітюка не виявило ознак незаконного збагачення.

Про це у НАЗК повідомили у відповідь на інформаційний запит журналістів "Слідства.Інфо".

"Наразі щодо майна, власниками якого є Вітюк І.А. та члени його сім’ї, Національним агентством не встановлено різниці між їх вартістю та законними доходами, які у п’ятсот і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму, яка могла б свідчити про необґрунтованість набуття активів", – йдеться у відповіді НАЗК.

Таким чином під час моніторингу способу життя Іллі Вітюка у НАЗК не встановили невідповідності рівня життя задекларованим ним майну і доходам.

У Службі безпеки України у відповідь на запит повідомили, що станом на зараз Ілля Вітюк "не обіймає штатних посад у структурі СБУ, залишається військовослужбовцем згідно з законом та виконує свій обов’язок із захисту держави, зокрема, виконує завдання, пов’язані із протидією ворогу з допомогою безпілотних систем".

Що відомо про статки генерала СБУ Іллі Вітюка?

Як повідомлялося, журналісти "Слідсто.Інфо" оприлюднили матеріал, в якому розповіли, що дружина голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла – 21,5 мільйона гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Натомість його дружина після призначення Вітюка керівником департаменту СБУ зареєструвала ФОП і почала отримувати значні кошти. Так, у 2022 році жінка заробила 9,4 мільйона гривень та 13,4 млн грн - у 2023 році. Але які саме послуги вона надає, невідомо.

Мати посадовця, яка працює лікаркою, також володіє нерухомістю у київських ЖК. Ринкова вартість квартир по курсу на момент купівлі понад 4 мільйони гривень.

Через два дні після публікації журналісти повідомили, що, на їхню думку, СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. Зокрема, вказівки працівникам ТЦК нібто давали підлеглі Вітюка у СБУ, стверджують журналісти програми.

Після цього голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин після зустрічі з головою СБУ Малюком заявив, що той дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги.

Зрештою, голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обов’язків керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. У пресцентрі СБУ стверджували, що Вітюк на час проведення перевірки проходитиме службу у підрозділі очолюваного ним департаменту, який виконує оборонні завдання безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А". А 1 травня президент Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту.

Однак нещодавно Іллю Вітюка помітили на заході, який присвятили розвитку РЕБ у Збройних Силах України. Фото з Вітюком у вишиванці на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднила одна з учасниць заходу. Та коли довкола фото розгорівся скандал, допис видалили.

Також журналісти "Слідства.Інфо" встановили, що генерал СБУ Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку "Беркуту" як оперативник служби. Інформацію про це "Слідству.Інфо" підтвердили в офісі Генпрокурора, а також колишній керівник департаменту розслідувань злочинів Майдану Сергій Горбатюк. Пізніше відео було видалено з мережі.