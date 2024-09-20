Прикордонники попередили про ремонт ще одного пункту пропуску на кордоні з Польщею. Рух буде ускладнений до листопада

Із 23 вересня замінюватимуть асфальтне покриття у межах пункту пропуску "Корчова", що на кордоні з Польщею. Роботи триватимуть до листопада.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"За інформацією від польської сторони, з 23 вересня планується заміна асфальтного покриття у межах пункту пропуску "Корчова" на напрямку вʼїзд у Республіку Польща (виїзд з України) в зоні оформлення вантажних транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування. Попередньо, роботи триватимуть до початку листопада.

Прикордонники закликали громадян врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

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Як повідомлялося, у найближчі два місяці робота пункту пропуску "Медика – Шегині" на українсько-польському кордоні буде ускладнена через ремонтні роботи.