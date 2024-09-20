БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1778 відвідувачів онлайн
Новини
2 645 6
платні послуги (25) санкції (4101) Туреччина (1091) платежі (297)

Туреччина відмовилась відновлювати роботу російської платіжної системи "Мир"

ердоган,путін

Влада Туреччини не планує відновлювати роботу російської платіжної системи "Мир".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на співрозмовників у турецьких банках, пише The Moscow Times.

"Рішення про це приймається на рівні уряду, до нас надходить постанова, яку ми, у свою чергу, виконуємо. Такого рішення немає", – пояснив співрозмовник у одному з турецьких державних банків.

За його словами, держбанки у Туреччині також не отримували жодних вказівок щодо вирішення проблем із банківськими переказами з Росії.

Раніше віце-мер Анкари Емре Доган заявив, що хоче запропонувати турецькому уряду відновити роботу російської платіжної системи в країні. Карти "Мир" приймали п'ять турецьких банків, але вони припинили їхнє обслуговування через загрозу вторинних санкцій.

У лютому 2024 року Мінфін США ввів санкції проти оператора платіжної системи "Мир" – російської "Національної системи платіжних карток". Після цього більшість країни припинили приймати російські карти.

Читайте також: Siemens відмовилась постачати обладнання для турецької АЕС, яку будує "Росатом"

Як повідомлялося, раніше російські підприємці почали скаржитися, що турецькі банки почали масово відмовляти у проведенні транзитних платежів з РФ до Європейського Союзу та інших країн. Схожа ситуація вже спостерігалася на початку 2024 року, але тоді транзакції поступово відновилися.

Обслуговувати російсько-турецьку торгівлю у Туреччині продовжує фактично єдиний банк – Emlak Katılım. Він продовжує проводити платежі в лірах і рублях, тоді як угоди в доларах та євро багато турецьких банків відразу блокують. 

Проблеми в розрахунках між РФ і Туреччиною почалися у січні, невдовзі після того, як президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій, який передбачає можливість відключення іноземних банків від світової доларової системи за угоди з російським ВПК. У квітні американські чиновники посилили тиск і почали загрожувати персональними санкціями топменеджерам банків, які працюють із Росією.

Наприкінці серпня рублеві рахунки припинив відкривати турецький банк Ziraat, який належить державі та посідає перше місце в країні за розміром активів. Аналогічну політику провадять і інші державні банки Туреччини, тоді як деякі приватні кредитні організації ще продовжують операції у рублях.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лаптями пусть платят...
показати весь коментар
20.09.2024 14:03 Відповісти
Удар в псіну
показати весь коментар
20.09.2024 14:13 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 14:14 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 14:17 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2024 15:23 Відповісти
Логічно. рашка і Мир - то несумісні поняття.
показати весь коментар
20.09.2024 14:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 