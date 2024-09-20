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кредит (3229) Євросоюз (4906) фон дер Ляєн Урсула (81)

Президентка ЄК анонсувала виділення Україні кредиту на 35 мільярдів євро (оновлено)

фон,дер,урсула,ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосить про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 35 млрд євро на тлі постійних атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Про це пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела, передає Forbes.

Зазначається, що кошти призначені для фінансової стабільності України, яка, за даними Києва та МВФ, 2025 року зіткнеться з дефіцитом фінансування у розмірі $38 млрд.

Кредит нададуть у межах плану країн G7 щодо залучення $50 млрд в рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів РФ.

Пізніше фон дер Ляєн офіційно оголосила у соцмережі X, що Єврокомісія надасть Україні кредит у 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.

Під час свого візиту до України 20 вересня фон дер Ляєн також планує зустрітися з лідерами країн у Києві, щоб обговорити питання, починаючи з "підготовки до зими і закінчуючи питаннями оборони, вступу до ЄС і прогресу в питанні надання кредитів G7".

Як повідомлялося, Євросоюз має намір надати Україні нові кредити на суму до 40 млрд євро до кінця року, незалежно від участі США.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".

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Топ коментарі
+6
Оце вже слуги народа лапки погріють
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20.09.2024 13:45
+4
зелені возбудилися, сьогодні наріку дорожку насиплять
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20.09.2024 14:41
+3
Уже новый бюджет принимают и эти деньги уходят мафии и чинушам, которые будут и дальше разворовывать бюджет, а повесят долг на бедных. Так что все эти помощи сейчас это просто обогащение украинских чиновников и бандитов, а не для Украины.
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20.09.2024 13:35
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Уже новый бюджет принимают и эти деньги уходят мафии и чинушам, которые будут и дальше разворовывать бюджет, а повесят долг на бедных. Так что все эти помощи сейчас это просто обогащение украинских чиновников и бандитов, а не для Украины.
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20.09.2024 13:35 Відповісти
a vi predlagajete ščo ? ņedavati ņičovo ? i čomu vidpovidati za vašu vladu dolžna Урсула фон дер Ляєн ?
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20.09.2024 14:08 Відповісти
Если они их финансируют, то им и отвечать. Это их решение - финансировать таких людей.
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20.09.2024 14:12 Відповісти
vi v svoem ume voobše ? eu rabotaet s vašei ļegitimna vybranoi vladoi , tut vse po zakonu a ņe po poņatijam.
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20.09.2024 14:14 Відповісти
Наша Рада давно не легитимна.
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20.09.2024 14:14 Відповісти
nu govoriti vi možete ščo ugodno - vaše pravo , ale zakon e zakon
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20.09.2024 14:16 Відповісти
Нет никакого закона. Когда-то во времена империй 19го века все империи делали очень простой трюк. Они опирались на местную торговую элиту, которая до этого была под феодалами. Вот приходили имперцы, свергали местных князей, вождей и королей, ставили номинального губернатора, который на этих землях чаще всего никогда и не появлялся и даже не знал где они находятся, но всем правили местные.
И правили они очень своеобразно. Угнетая собственное население и выкачивая его ресурсы. Самые известные катастрофы империализма 19го трагедия - все эти геноциды и ущемления напрямую связаны с тем, что власть отдавалась таким вот людям. Потом во всем обвинили европейские монархии, но делали это все местные которым европейцы по своей глупости дали власть.

В 21 веке империй нет, но это не изменилось, когда дело касается политического влияния. Поддерживают всяких мразей, которые угнетают местное население и выкачивают его ресурсы. Кстати, те самые коммунистические революции 20го века, хотя и были глупостью, но связаны были как раз с этим.
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20.09.2024 14:27 Відповісти
Если империи можно простить - у них просто физически не было информации о том что и как происходит и бюрократического аппарата, чтобы за всем следить, то в 21 веке эта отмазка не канает. Это как с войной России - все видят что русские знают что происходят. Также Европа и США видит, что в Украине во власти воры-беспредельщики, но те накачивают их властью и помогают им.
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20.09.2024 14:29 Відповісти
sluhaite , ņetrebo ce filosovstvo. vse duže prosto: v UA e vibrana vlada - s jakoi pracujut. krapka.
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20.09.2024 14:30 Відповісти
Не надо делать вид, что США и Европа финансирует украинских чинуш и бандитов, а часть денег в виде долга вешает на остальное население.
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20.09.2024 14:32 Відповісти
vrati tože ņetreba "виде долга вешает на остальное население" - koli vi ņeznaete ņičovo - prosto pomovčite
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20.09.2024 14:36 Відповісти
Украинский долг вырос за эти два года в несколько раз.
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20.09.2024 14:37 Відповісти
i šo ? ce ti kto vam v dolg dovaļi vinni ?
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20.09.2024 14:39 Відповісти
Любой кто вредит Украине виноват.
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20.09.2024 14:42 Відповісти
zrozumiv. vam treba bankrotstva ta golod. čekaite - zeļebobiki vam ce vse zrobjat.
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20.09.2024 14:51 Відповісти
Нет, мне нужно чтобы они выкручивали руки Зеленскому и заставляли его окружить себя нормальными людьми, которым отдать власть.
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20.09.2024 14:52 Відповісти
te porušeņija suvereņiteta - vam že raška jak raz ce predlogaet - šož vi vojujete ?
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20.09.2024 14:56 Відповісти
Порушення это как раз финансировать воров, помогая им укрепится у власти. Есть прямая аналогия прямо сейчас Израиль. Вот США продает Израилю кучу оружия с которого те убивают детей. И вот левые говорят, что США соучастники. И разговоры что правительство Израиля законное - не катит.

Разница между Украиной и Израилем в том, что всем глубоко насрать что там происходит в Украине. Так что все что я тут пишу волнует только меня, историков будущего и незначительной части населения. Но это то что происходит.
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20.09.2024 14:59 Відповісти
всем глубоко насрать..... až na stoļ gluboko šo vam daže dopomogajut sluhaite - vam treba prospatis ta trezva podivitsa na situaciju.

do pobačeņija.
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20.09.2024 15:02 Відповісти
Всем глубоко плевать что они поддерживают очередную клепкократическую элиту и её деяния. Зато потом когда это станет общим знанием, а это всегда происходит, то будут делать вид, что никто не знал - хотя все все знали.
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20.09.2024 15:04 Відповісти
horošo - a vi poņimaete jaka e alternativa ? Amerika uža izprobovala eto v Afgaņistaņe.... ņikto po etim grabļam begati ņebude.
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20.09.2024 15:15 Відповісти
Афганистан это отличный пример того что я выше написал. США выгнали Талибан, а вместо этого начали финансировать местных воров и генералов-педофилов и наркоторговцев. Дошло до того что они писали статьи, что педофилия и наркоторговля это местные обычаи афганцев. Это было где-то в 10-12 годах, когда это вскрылось.
Потом когда пришли талибы снова, то они повесили педофилов, а воры, которые выкачивали деньги американцев сбежали. Торговля наркотиками тоже резко упала. И американцы спрашивают - что это такое было? Куча денег в трубу - кому они пошли? Вот таким вот людям, которые не смогли выдержать против кучки бородачей пару недель, так как они занимались самообогащением. А теперь бородачи издеваются над женщинами и прочими, хотя под лозунгами создания нового Афганистана эти деньги выделялись.

Так что Украина просто заменила собой Афганистан, хотя, повторюсь, такая порочная политика существует уже много веков. Когда поддерживают каких-то местных уродов, которых ненавидит местное население и которые просто разрушают страну. И все это под красивые лозунги о прогрессе и цивилизации. Никогда не думал что увижу это в Украине.
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20.09.2024 15:35 Відповісти
i voovse ņi , ņepišite figņu. Amerika vela prjamoe vņešņe keruvaņija , potom koli poņala šo ce ņerabotae provela tam vybori....
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20.09.2024 15:39 Відповісти
Да. И вкачивала деньги в этих избранных, и отправляла солдат охранять маковые поля, которые сжигали фермеры. И прочее. Вот народ Афганистана их выбрал, но поддерживала их Америка. А потом все эти избранные сбежали или были убиты, а народ поддержал Талибан.
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20.09.2024 15:42 Відповісти
Короче, урок простой - если местный упырь-казнокрад, который тиранит туземцев, то поддержка его выходит тебе боком. Доказано историей. Но ничему не учатся.
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20.09.2024 15:43 Відповісти
tak ce vaša sprava pribrati s vladi takih upirei - tak same jak vi zrobiļi s ovoščom.
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20.09.2024 15:45 Відповісти
Они не становятся упырями за один день. Они становятся упырями так как они знают что у них есть поддержка снаружи. Зеленский за эти 2.5 года проделал огромный путь в сторону узурпации власти. Не то что раньше он этим не занимался, но деградация за эти годы невиданная для Украины.
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20.09.2024 15:48 Відповісти
probļema v tom šo ņikto krome vas evo pribrati ņemože ta i ņebude....ce vaša deržava ta vaš suverinitet.....ale....jakšo vi švidko stupite v EU.....osj tam e mehaņizmi jaki stavjat "ramki" - ale jakšo podivitsa na orbana , to....povertaemos k načalu.
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20.09.2024 15:52 Відповісти
Я говорю что есть и что это оставляет шрамы на душе украинцев. В дополнении шрамов от войны. Мне это все очень не нравится.
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20.09.2024 15:57 Відповісти
treba čotko poņimati kto ce "шрамы на душе украинцев" zrobiv , ta ņetreba obviņati tih kto vam dopamagae , inakše skoro v taeženom sojuze očņetes - buļba reih ta Armeņija ta Gruzija jak priklad.
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20.09.2024 16:14 Відповісти
tak a Vi čevo hotite ? štob Amerika vam ovošča povernula ?
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20.09.2024 15:43 Відповісти
погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Фактично, русня сама того не бажаючи заплатить нам. І це правильно.
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20.09.2024 14:39 Відповісти
tak vin ņe čitateļ , vin pisaķeļ
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20.09.2024 14:55 Відповісти
Наши скоро путлера обойдут по богвтчтву.
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20.09.2024 13:36 Відповісти
Неможливо обійти найбагатшу людину світу.
У нього вся росія - власність, що таке порівняно з цим навіть Ілон Маск? Бомж, та й все.
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20.09.2024 14:52 Відповісти
З тими грошами що дає амеріка можливо.
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20.09.2024 20:41 Відповісти
Оце вже слуги народа лапки погріють
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20.09.2024 13:45 Відповісти
А за липучі лапки потрібно всього-на-всього
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20.09.2024 13:47 Відповісти
Організуйте штучний дощик - це ж не коштує мільярдів ...
А то кредит зменшать.
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20.09.2024 14:15 Відповісти
Впевнений , що для початку вистачить цих грошей для бʼюджету
на 2025 рік для Зеленського і його шобли
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20.09.2024 14:39 Відповісти
зелені возбудилися, сьогодні наріку дорожку насиплять
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20.09.2024 14:41 Відповісти
Знайшли дурнів які беруть кредити, українці які првцюють в Європі сплачують їм чималу суму податків, а тут ще й руззьких стримують, допомога повинна бути без кредитів!
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20.09.2024 14:47 Відповісти
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосить про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 35 млрд євро на тлі постійних атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

А банкет за чий рахунок? Хоча це питання не вчасно, треба ж нові вілли в Марбельї та Монако
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20.09.2024 14:52 Відповісти
дивно, звісно, стільки грошей віддавати зеленому їбанату та його 5-6 злодіям... й жодного контролю за використанням?
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20.09.2024 15:22 Відповісти
ну хоч би маленькими порціями давали шоб не подавилися.
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20.09.2024 17:28 Відповісти

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