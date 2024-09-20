Президентка ЄК анонсувала виділення Україні кредиту на 35 мільярдів євро (оновлено)
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва оголосить про виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 35 млрд євро на тлі постійних атак РФ на енергетичну інфраструктуру.
Про це пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела, передає Forbes.
Зазначається, що кошти призначені для фінансової стабільності України, яка, за даними Києва та МВФ, 2025 року зіткнеться з дефіцитом фінансування у розмірі $38 млрд.
Кредит нададуть у межах плану країн G7 щодо залучення $50 млрд в рахунок майбутніх прибутків від заморожених активів РФ.
Пізніше фон дер Ляєн офіційно оголосила у соцмережі X, що Єврокомісія надасть Україні кредит у 35 млрд євро в межах узгодженого G7 плану кредитування на $50 млрд з використанням заморожених активів РФ.
Під час свого візиту до України 20 вересня фон дер Ляєн також планує зустрітися з лідерами країн у Києві, щоб обговорити питання, починаючи з "підготовки до зими і закінчуючи питаннями оборони, вступу до ЄС і прогресу в питанні надання кредитів G7".
Як повідомлялося, Євросоюз має намір надати Україні нові кредити на суму до 40 млрд євро до кінця року, незалежно від участі США.
Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.
Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.
При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".
Будь ласка, зачекайте...
И правили они очень своеобразно. Угнетая собственное население и выкачивая его ресурсы. Самые известные катастрофы империализма 19го трагедия - все эти геноциды и ущемления напрямую связаны с тем, что власть отдавалась таким вот людям. Потом во всем обвинили европейские монархии, но делали это все местные которым европейцы по своей глупости дали власть.
В 21 веке империй нет, но это не изменилось, когда дело касается политического влияния. Поддерживают всяких мразей, которые угнетают местное население и выкачивают его ресурсы. Кстати, те самые коммунистические революции 20го века, хотя и были глупостью, но связаны были как раз с этим.
Разница между Украиной и Израилем в том, что всем глубоко насрать что там происходит в Украине. Так что все что я тут пишу волнует только меня, историков будущего и незначительной части населения. Но это то что происходит.
do pobačeņija.
Потом когда пришли талибы снова, то они повесили педофилов, а воры, которые выкачивали деньги американцев сбежали. Торговля наркотиками тоже резко упала. И американцы спрашивают - что это такое было? Куча денег в трубу - кому они пошли? Вот таким вот людям, которые не смогли выдержать против кучки бородачей пару недель, так как они занимались самообогащением. А теперь бородачи издеваются над женщинами и прочими, хотя под лозунгами создания нового Афганистана эти деньги выделялись.
Так что Украина просто заменила собой Афганистан, хотя, повторюсь, такая порочная политика существует уже много веков. Когда поддерживают каких-то местных уродов, которых ненавидит местное население и которые просто разрушают страну. И все это под красивые лозунги о прогрессе и цивилизации. Никогда не думал что увижу это в Украине.
Фактично, русня сама того не бажаючи заплатить нам. І це правильно.
У нього вся росія - власність, що таке порівняно з цим навіть Ілон Маск? Бомж, та й все.
А то кредит зменшать.
на 2025 рік для Зеленського і його шобли
А банкет за чий рахунок? Хоча це питання не вчасно, треба ж нові вілли в Марбельї та Монако