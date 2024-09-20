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Держбюджет-2025: Кабмін пропонує виділити 43 мільярди на Дорожній фонд

дороги,покровськ

У проєкті державного бюджету на 2025 рік закладають витрати на Державний дорожній фонд, у розмірі 43,2 млрд грн.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Як наголошується у презентації дежбюджеету, загальна сума включає видатки, повʼязані з утриманням автомобільних шляхів та боргових зобовʼязань Агентства відновлення і видатки на фонд внутрішніх водних шляхів.

Презентація держбюджету на 2025 рік

Водночас очільниця бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа заявила, що не підтримує поновлення дорожнього фонду в 2025 році. "Усі акцизи треба спрямовувати на потреби оборони", – зазначила вона.

Нагадаємо, що цього року усі кошти з дорожнього фонду перенаправили на потреби оборони.

Як повідомлялося, 20 вересня Верховна Рада почала заслуховування проєкту бюджету 2025 року. Після цього почнеться внесення пропозиції до проекту бюджету до 1 жовтня і у середині жовтні (не пізніше 20-го) відбудеться перше голосування.

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Топ коментарі
+28
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20.09.2024 12:51
+18
Оо, улюблена справа хрінпіду! Ну якже без цього.
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20.09.2024 12:50
+11
Саме основне для зелені це крадівництво на дорогах і зомбомарафон.Для них війни немає.
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20.09.2024 13:01
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Оо, улюблена справа хрінпіду! Ну якже без цього.
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20.09.2024 12:50 Відповісти
Дорога о обласного цетру 20 км стала танкодроном.
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20.09.2024 12:55 Відповісти
а, що, хтось сильно збіднів під час війни? може краще закласти кошти на розробку власних ракет, дронів, тощо..., але кому я це говорю...
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20.09.2024 12:51 Відповісти
А навіщо?
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20.09.2024 12:58 Відповісти
Якщо почати будувати ракети (не разрекламованій "паляниці" по задраній у 10раз ціні, а реальні ракети), то:
1. На ракетах, на відміну від асфальту, багато не вкрадеш, бо воно все рахується...
2. З часом виникне питання, чому так довго не перемагаємо, або взагалі виникне сумнів про правильність управлінських рішень... А так можно катити бочку, що усі невдачі, через те, що не дають ракет, а не через те, що наприклад комусь закортіло анонсувати "Контрнаступ"
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20.09.2024 13:55 Відповісти
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20.09.2024 12:51 Відповісти
а що, не так?
нормальна робоча схема.
іспанська хатинка, саме себе не утримує.
тим більше, що це, вимога мвф ф сша.
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20.09.2024 12:56 Відповісти
43 000 000 000 : 430 депутатів = 10 000 000 гривен кожному депутату!
Нормальок!
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20.09.2024 12:56 Відповісти
Взагалі то по 100 млн.
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20.09.2024 13:34 Відповісти
А в них рожа не трісне?
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20.09.2024 15:49 Відповісти
Дивлячись на Кошового - ні.
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20.09.2024 17:35 Відповісти
Саме основне для зелені це крадівництво на дорогах і зомбомарафон.Для них війни немає.
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20.09.2024 13:01 Відповісти
От і основна причина підвищення податків. Будівництво доріг.
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20.09.2024 13:01 Відповісти
Значить є під@ри московські і є під@ри зелені.....
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20.09.2024 13:02 Відповісти
Цю годівницю зебілів під назвою "Державний дорожній фонд" потрібно закрити і до кінця війни - забути.
Те саме потрібно зробити із обласними дорожніми "годівницями" місцевих "козицьких", що набивають кишені , прокладаючи траси до маєтків своїх родичів.
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20.09.2024 13:02 Відповісти
Кончені під....си. Вони вже цього літка не заклали гроші для ЗСУ - їм сказали що війна скінчиться в літку. Як може така країна перемогти з таким військово-політичним керівництвом. І кожну секунду гинуть військові без зброї, без фортіфікацій.... - кровавий зеленский знищює українців.
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20.09.2024 13:02 Відповісти
розповидав вийсковий що ерез три поля пид покровском линия фронту людей евакуювали а вони асфальт новий кладуть . звистно щоб на вйну списати
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20.09.2024 13:06 Відповісти
війна-війною
а крадіжкі за розкладом
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20.09.2024 13:06 Відповісти
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20.09.2024 13:08 Відповісти
так це вже було перед самою війною.
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20.09.2024 13:23 Відповісти
"А гдє ж я тєпєрь харчєваться буду?"(с) 😳
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20.09.2024 13:35 Відповісти
А що це за 1,75 мільярдів на "декарбонізацію"?? Геть з глузду з'їхали??? На виготовлення дронів, ракет, артилерії всі потреби фінансові закрито? Яка нафиг декарбонізація під час війни?!
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20.09.2024 14:22 Відповісти
а чого так мало?!

гайда ще податки подвищити!!!

бо це ж - життєво необхідно.... особливо - у прифронтових областях
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20.09.2024 14:22 Відповісти
Урсула приїхала до Києва і Україна отримує 35 млрд €.
Зеленим шмарклям є за що узятись тільки не за ракетобудівництво. Краще Велике Крадівництво оживити, це у них найкраще виходить.
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20.09.2024 14:23 Відповісти
Влада хвора на клептоманію
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20.09.2024 17:59 Відповісти
Нормальні демократичні країни з ринковою економікою будують дороги за рахунок часних інветицій,а бюджетні кошти використовують на армію, а олігархічні держави зброю свою не виробляють , а бюджетні кошти використовують на дороги, звісно з відкатами, тому ворог пішов війною на Україну корупцією, а сили оборони стікають кровью.
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20.09.2024 21:17 Відповісти
Зелені злодюжки так зголодніли, аж ратиці трусяться.
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20.09.2024 22:21 Відповісти
А зелені покидьки не охреніли. Пики не луснуть. Виродки
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20.09.2024 23:15 Відповісти

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