Україна – перша у світі за використанням онлайн-держпослуг, – рейтинг ООН

Україна посіла перше місце у світі за рівнем залученості громадян до державних онлайн-сервісів у рейтингу ООН – E-Government Development Index.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що за останні 5 років Україна здійснила колосальний ривок: піднялися зі 102-го на 5-те місце за рівнем розвитку цифрових послуг.

"Держава в смартфоні, яка була мрією, тепер очолює світові рейтинги. А найголовніше – українці вважають цифровізацію однією з найуспішніших реформ, довіряючи державним сервісам більше, ніж будь-коли. І доказ цього – уже майже 21 мільйон користувачів "Дії", – йдеться у повідомленні.

У "Дії" нагадали, що Україна першою у світі прирівняла електронний паспорт до паперового, запустила найшвидшу у світі реєстрацію бізнесу, а цифрові водійські права та COVID-сертифікати у застосунку визнані ЄС.

Як повідомлялося, 9 вересня в Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через "Дію". За три дні пропозицію руки та серця зробили 416 133 українці, водночас "так" відповіли лише у 49 282 випадках.