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диджиталізація (34) Дія (580)

Україна – перша у світі за використанням онлайн-держпослуг, – рейтинг ООН

смартфон

Україна посіла перше місце у світі за рівнем залученості громадян до державних онлайн-сервісів у рейтингу ООН – E-Government Development Index.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що за останні 5 років Україна здійснила колосальний ривок: піднялися зі 102-го на 5-те місце за рівнем розвитку цифрових послуг.

"Держава в смартфоні, яка була мрією, тепер очолює світові рейтинги. А найголовніше – українці вважають цифровізацію однією з найуспішніших реформ, довіряючи державним сервісам більше, ніж будь-коли. І доказ цього – уже майже 21 мільйон користувачів "Дії", – йдеться у повідомленні.

У "Дії" нагадали, що Україна першою у світі прирівняла електронний паспорт до паперового, запустила найшвидшу у світі реєстрацію бізнесу, а цифрові водійські права та COVID-сертифікати у застосунку визнані ЄС.

Як повідомлялося, 9 вересня в Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через "Дію". За три дні пропозицію руки та серця зробили 416 133 українці, водночас "так" відповіли лише у 49 282 випадках.

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Топ коментарі
+5
Читаю заголовок - "брехня".
Відкриваю - "Про це https://t.me/diia_gov/4522 повідомляє пресслужба "Дії" - так і є.
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20.09.2024 12:33
+3
І за дивним збігом Україна перша у Світі за атаками хакерів РФ.

Але мабуть це ніяк не пов'язано. 😁
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20.09.2024 12:23
+3
Наступна послуга - "свідотство про смерть онлайн"
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20.09.2024 12:41
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І за дивним збігом Україна перша у Світі за атаками хакерів РФ.

Але мабуть це ніяк не пов'язано. 😁
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20.09.2024 12:23 Відповісти
Читаю заголовок - "брехня".
Відкриваю - "Про це https://t.me/diia_gov/4522 повідомляє пресслужба "Дії" - так і є.
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20.09.2024 12:33 Відповісти
А ще цифровий концтабір!
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20.09.2024 12:33 Відповісти
Це якась маячня. У Европі найбільш он лайн державних послуг у Естонії.
Ну, крім звісно шлюбу в телефоні, естонці, на відміну від українців не укладать шлюби щотижнево.
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20.09.2024 12:33 Відповісти
"шлюб", також в наявності. Два електронних підписи і справу зроблено.
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20.09.2024 12:42 Відповісти
а ще Україна - перша за смертністю, остання за народжуваністю...

ну ви зрозуміли наші пріорітети. Зате які українці цифрові (якщо вірити пресслужбі дії)

p.s. Коли рандомного зелебобіка питаєш про досягнення при зекоманді, єдине що згадують - дію (програмний код якої писали чи то в росії чи то в білорусі).
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20.09.2024 12:39 Відповісти
Наступна послуга - "свідотство про смерть онлайн"
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20.09.2024 12:41 Відповісти
А де ж іще такі дебіли, щоб реєструвати шлюб онлайн? Що робить собака, коли нічим зайнятися? Придумує херню, якої нема ніде в світі
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20.09.2024 12:44 Відповісти
Військові, які фактичний шлюб хочуть зробити офіційним.
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20.09.2024 13:06 Відповісти
А ще в Україні на війну вже й Укрпошта мобілізує! Такого в світі теж немає!
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20.09.2024 12:51 Відповісти
А ще Україна перша країна у світі, яка замовила ПО для ДІЯ у фірм, які повʼязані з країнами ворогами. А ще Україна перша країна, де цей же онлайн-сервіс хакнули і злили дані українців. Пишаймося!
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20.09.2024 12:57 Відповісти
Хто тоді в Україні, купляє ту неймовірну кількість нових авто?
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20.09.2024 13:09 Відповісти
Trofim - це кацапа. Пише тут муйню від безсилої злоби
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20.09.2024 13:28 Відповісти
СУПЕР!!!!!

Слава Україні!
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20.09.2024 13:30 Відповісти
з нетерпінням чекаю на потужний вечірній гундос про величне досягнення, яке проломить нам шлях до монументальної перемоги...
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20.09.2024 14:17 Відповісти
А захищеність персональних даних при цьомуна якому місці?
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20.09.2024 16:15 Відповісти
Воювати онлайн будемо?
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20.09.2024 18:03 Відповісти

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