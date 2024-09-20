Україна – перша у світі за використанням онлайн-держпослуг, – рейтинг ООН
Україна посіла перше місце у світі за рівнем залученості громадян до державних онлайн-сервісів у рейтингу ООН – E-Government Development Index.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Зазначається, що за останні 5 років Україна здійснила колосальний ривок: піднялися зі 102-го на 5-те місце за рівнем розвитку цифрових послуг.
"Держава в смартфоні, яка була мрією, тепер очолює світові рейтинги. А найголовніше – українці вважають цифровізацію однією з найуспішніших реформ, довіряючи державним сервісам більше, ніж будь-коли. І доказ цього – уже майже 21 мільйон користувачів "Дії", – йдеться у повідомленні.
У "Дії" нагадали, що Україна першою у світі прирівняла електронний паспорт до паперового, запустила найшвидшу у світі реєстрацію бізнесу, а цифрові водійські права та COVID-сертифікати у застосунку визнані ЄС.
Як повідомлялося, 9 вересня в Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через "Дію". За три дні пропозицію руки та серця зробили 416 133 українці, водночас "так" відповіли лише у 49 282 випадках.
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Але мабуть це ніяк не пов'язано. 😁
Відкриваю - "Про це https://t.me/diia_gov/4522 повідомляє пресслужба "Дії" - так і є.
Ну, крім звісно шлюбу в телефоні, естонці, на відміну від українців не укладать шлюби щотижнево.
ну ви зрозуміли наші пріорітети. Зате які українці цифрові (якщо вірити пресслужбі дії)
p.s. Коли рандомного зелебобіка питаєш про досягнення при зекоманді, єдине що згадують - дію (програмний код якої писали чи то в росії чи то в білорусі).
Слава Україні!