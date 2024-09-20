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Зеленський (2438) Іран (443) Китай (2046) росія (13631) санкції (4101)

Зеленський запровадив санкції проти фізичних і юридичних осіб з Росії, Ірану та Китаю

Зеленський: План перемоги уже повністю готовий

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти шістьох фізичних осіб і понад 40 юридичних осіб із Росії, Ірану та Китаю.

Відповідні укази №638 і №639 від 19 вересня оприлюднено на сайті голови української держави.

Зокрема, указом №638/2024 обмеження запроваджено проти шістьох громадян РФ, Ірану та КНР терміном на десять років, а також проти 40 юридичних осіб РФ, Ірану та КНР на такий самий період.

Водночас указ №369/2024 запроваджує санкції проти двох підприємств, зокрема російського ТОВ "Завод суднової світлотехніки "Маяк", і Федерального казенного підприємства "Казанський державний казенний пороховий завод".

Як повідомлялося, у серпні президент Володимир Зеленський на 10 років продовжив санкції проти ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна, а також проросійських медіа-діячів Ігоря Гужви та Анатолія Шарія.

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Зачитав текст з суфлера на камеру, посміхаючись (це важливо) потиснув комусь там руку, щось там підписав - робочий день президента України.
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20.09.2024 11:10 Відповісти
Звідки таки подробиці?
На "подножном корме" у ОПи?
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20.09.2024 11:40 Відповісти
Кацапеня недобите, ти звідки вилізло?
Функції опудала на посаді президента може виконати навіть пес, і то не самий навчений, звичайний дворовий.
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20.09.2024 18:59 Відповісти
потужно та патріотично
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20.09.2024 13:25 Відповісти
Треба превентивно накласти санкції на марсіан. Буде потужний крок
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20.09.2024 15:17 Відповісти
третій саміт миру
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20.09.2024 21:44 Відповісти

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