"Це неможливо": ЄС не видворятиме чоловіків мобілізаційного віку до України

Примусово видворяти українських чоловіків призовного віку з території Євросоюзу в Україну не будуть. Це суперечить директиві про тимчасовий захист.

Про це єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе.

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС, – ред.)", – зауважила єврокомісарка.

На уточнювальне запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон наголосила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", – наголосила чиновниця.

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Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, ховаючись за кордоном. Водночас, за його словами, можливості його країни обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на Батьківщину.

Днями посол України у Чехії Василь Зварич підкреслив, що українських чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, примусово не повертатимуть на Батьківщину.

Як повідомлялося, військовозобов’язаним українцям за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не видаватимуть та не обмінюватимуть водійське посвідчення, а також не реєструватимуть транспорті засоби.