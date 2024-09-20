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Євросоюз (4906) чоловіки (15) мобілізація (443)

"Це неможливо": ЄС не видворятиме чоловіків мобілізаційного віку до України

ЄС

Примусово видворяти українських чоловіків призовного віку з території Євросоюзу в Україну не будуть. Це суперечить директиві про тимчасовий захист.

Про це єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода.

За її словами, застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався би на їхній статі, віці, військовозобов’язаності, неможливе.

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист (документ, що регулює статус українських біженців на території ЄС, – ред.)", – зауважила єврокомісарка.

На уточнювальне запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон наголосила, що нікого не видворятимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", – наголосила чиновниця.

Читайте також: Українська влада веде переговори з Молдовою про повернення чоловіків, – посол

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, ховаючись за кордоном. Водночас, за його словами, можливості його країни обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на Батьківщину.

Днями посол України у Чехії Василь Зварич підкреслив, що українських чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, примусово не повертатимуть на Батьківщину.

Як повідомлялося, військовозобов’язаним українцям за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не видаватимуть та не обмінюватимуть водійське посвідчення, а також не реєструватимуть транспорті засоби.

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дЄрьмак у .опі, препізедент у .опі, Сибіга у повній .опі- не очікувано для прохфесісісійних зебілів-юржидистів...
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20.09.2024 12:12 Відповісти
Використовувати нормально і розумно тих, хто зараз є в Україні релігія не дозволяє?

Я про те, що скільки не дай зеленим керівникам людей вони їх бездумно на війні спалять.
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20.09.2024 14:20 Відповісти
В Польші підняли паніку, що зараз почнуть відправляти на Родіну всіх,хто втік, мусіла показати параграфи ЄС, що ніхто нікого нікуди відправляти не буде. Є закон,який захищає право людини бути там де вона хоче бути. Як я виїхала до Польщі в 2015 році і я тут живу разом з родиною. То що,або хто може мене десь примусово відправити. Або було і таке: треба платити податки,ще й на Україну, бо зеленьському не вистачає? Чи як? Або таке дівчат і жіночок, гарненького віку не випускати за кордон. Вони там в своїй жопі,що, подуріли, або таке не випускати людей пенсіонерів, та ідіть ви кобилі в тріщину, я відпрацювала, та маю 2700. Срср та україна, то по 1350.грн.
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20.09.2024 15:28 Відповісти
Всі розмови про депортації біженців з ЄС , виключно для внутрішнього укр. споживача...телемараХфону.
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20.09.2024 16:26 Відповісти

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