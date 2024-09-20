Доходи компаній у сфері транспорту та пошти зросли на 14%. Лідери ринку

У 2023 році компанії у сфері транспорту та пошти отримали 219,82 млрд грн сукупного доходу, що на 14% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані Індексу Опендатаботу.

Зазначається, що до десятки лідерів потрапили п’ять державних компаній із сукупним доходом у 160,89 млрд грн – це 73% від усієї десятки. Чотири з них змогли отримати прибуток і лише одна зазнала збитків.

Кілька років поспіль майже половина доходів лідерів припадає на державну "Укрзалізницю" – 92,62 млрд грн або 42% від сукупного доходу. За рік доходи залізничного перевізника зросли майже на чверть.

Найбільший прибуток серед усіх компаній отримала "Укртранснафта" – 19,67 млрд грн. Це вчетверо більше у порівнянні з 2022 роком. Дохід компанії становив 10,96 млрд грн (+22%).

Приватна "Нова Пошта" посіла друге місце у рейтингу за доходом з показником у 36,47 млрд грн. Її чистий прибуток зріс майже у два рази: до 3,97 млрд грн.

Водночас "Укрпошта" стала єдиною державною компанією, яка отримала збитки торік. Хоч вони й зменшилися у 1,6 раза за рік, але все одно сягли 796 млн грн. Відповідно дохід компанії зріс на 12% – до 11,58 млрд грн.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" у липні-серпні отримала збитки на 600-700 млн грн та очікує на невеликий збиток за підсумками 2024 року, попри прибуткову роботу в першій половині року.