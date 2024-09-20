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банки (6840) Укрпошта (770)

"Укрпошта" планує отримати обмежену банківську ліцензію

укрпочта,укрпошта

До Верховної Ради внесли законопроєкт №12044 щодо розвитку фінансової інклюзії, який у разі ухвалення відкриває шлях до початку роботи поштового банку.

Про це повідомив голова АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Telegram.

"Це дуже важлива новина напередодні зими, коли через атаки ворога на енергетичну інфраструктуру можуть виникнути проблеми з наданням фінансових послуг, особливо в прифронтових та сільських районах", – зазначив він.

За словами Смілянського, законопроєкт передбачає наступне:

  • вперше в історії України банківські послуги будуть доступні на 100% території країни (сьогодні банки та банкомати присутні лише в 4% населених пунктів);
  • кожна компанія або банк (не лише "Укрпошта") може стати оператором фінансової інклюзії;
  • оператор фінансової інклюзії – це банк, обмежений у кредитуванні великих компаній та деяких валютних операціях. Все інше – як у звичайного банку;
  • оператор фінансової інклюзії має відповідати всім нормативам НБУ, а всі його вклади застраховані у Фонді гарантування вкладів;
  • нормативними документами НБУ буде передбачена можливість надання банківських послуг удома (що важливо, враховуючи кількість людей з інвалідністю) і в умовах відсутності світла та звʼязку.

Також паралельно з законом розробляється постанова про передачу PINBank АТ "Укрпошта".

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Як повідомлялося, раніше державна "Укрпошта" планувала купити найменший в Україні "Альпарі Банк", у 2022 році Антимонопольний комітет надав відповідний дозвіл. 

У середині грудня 2023 року гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповідав про зацікавленість держкомпанії у передачі їй акцій PINbank, але тоді проти цього також виступав Нацбанк.

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