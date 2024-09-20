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банки (6840) Латвія (273) банкомат (40)

У Латвії заборонили використовувати російську мову в банкоматах

латвія

Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про кредитні установи, які передбачають заборону використання в латвійських банкоматах комерційних банків російської мови.

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що надалі банкомати мають бути налаштовані латиською мовою (включаючи латгальську). Також вони можуть бути налаштовані офіційними мовами країн-членів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку або країн-кандидатів.

Ці поправки, як стверджується, забезпечать доступність готівки для мешканців на всій території Латвії.

Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт кредитної установи міг зняти готівку зі свого рахунку.

Попри зростання безготівкових розрахунків у Латвії, готівка залишається актуальною. За даними опитування Банку Латвії, у лютому 2024 року готівкові платежі становили в середньому 23% від повсякденних платежів.

Міністерство фінансів пояснює, що значення доступності готівки зростає у ситуаціях, коли платіжні системи недоступні, але водночас інфраструктура для зняття грошей значно скорочується. В останні роки в країні суттєво зменшилася кількість філій кредитних установ та розрахункових центрів, де можна отримати готівку.

Як повідомлялося, урядова коаліція Латвії погодила ухвалення закону, який обмежить можливості росіян купувати землю в країні.

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Топ коментарі
+11
Викорчовуйте нафіг все кацапське з країни поки *уйло не прийшов захищати!
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20.09.2024 10:12
+9
Удар прямо в больне місце русофашистів, бо до грошей від ЄС вони дуже охочі.
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20.09.2024 10:56
+8
Навіщо тваринам готівка ?
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20.09.2024 09:47
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Навіщо тваринам готівка ?
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20.09.2024 09:47 Відповісти
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20.09.2024 09:49 Відповісти
Про "Сейм Литви" це ви якось поспішили..
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20.09.2024 09:51 Відповісти
А при чім тут сейм Литви ?
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20.09.2024 09:57 Відповісти
Нехай замінять на Українську!
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20.09.2024 11:08 Відповісти
Фошизды, аголтелая русафобия.
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20.09.2024 09:59 Відповісти
Викорчовуйте нафіг все кацапське з країни поки *уйло не прийшов захищати!
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20.09.2024 10:12 Відповісти
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20.09.2024 10:15 Відповісти
біндерівці, як же наші біженці із звихненими щелепами дадуть собі раду?
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20.09.2024 10:51 Відповісти
Удар прямо в больне місце русофашистів, бо до грошей від ЄС вони дуже охочі.
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20.09.2024 10:56 Відповісти
Рузьге язык ущемляют! Я считаю россия обязана немедленно нанести симметричный ответ и тоже запретить руццкий языг в своих банкоматах запретить
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20.09.2024 12:46 Відповісти
Ще б в Україні так зробити.
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20.09.2024 15:26 Відповісти

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