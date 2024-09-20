У Латвії заборонили використовувати російську мову в банкоматах

Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про кредитні установи, які передбачають заборону використання в латвійських банкоматах комерційних банків російської мови.

Про це повідомляє Delfi.



Зазначається, що надалі банкомати мають бути налаштовані латиською мовою (включаючи латгальську). Також вони можуть бути налаштовані офіційними мовами країн-членів Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку або країн-кандидатів.



Ці поправки, як стверджується, забезпечать доступність готівки для мешканців на всій території Латвії.



Поправки також передбачають мінімальні вимоги, щоб клієнт кредитної установи міг зняти готівку зі свого рахунку.



Попри зростання безготівкових розрахунків у Латвії, готівка залишається актуальною. За даними опитування Банку Латвії, у лютому 2024 року готівкові платежі становили в середньому 23% від повсякденних платежів.



Міністерство фінансів пояснює, що значення доступності готівки зростає у ситуаціях, коли платіжні системи недоступні, але водночас інфраструктура для зняття грошей значно скорочується. В останні роки в країні суттєво зменшилася кількість філій кредитних установ та розрахункових центрів, де можна отримати готівку.

Як повідомлялося, урядова коаліція Латвії погодила ухвалення закону, який обмежить можливості росіян купувати землю в країні.