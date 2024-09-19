На п’ятницю відключення світла не заплановані, – "Укренерго"

Завтра, 20 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Раціонально використовуйте потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше експерти, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, аявили, що відключення електроенергії в Україні взимку триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

До того генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко розповідав, що взимку відключення електроенергії може тривати по 12 годин на добу. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин. Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в "нормальному режимі" електрозабезпечення за умови відсутності нових російських ударів по енергетиці.