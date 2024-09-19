"Укрзалізниця" домовилась про продовження руху популярного потяга зі Львова до Варшави. Продаж квитків відновили

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків на поїзд сполученням Варшава – Львів, який курсує з пересадкою у Раві-Руській.

Відповідних домовленостей про продовження курсування потяга вдалося досягти з польським перевізником SKPL, який забезпечує рух на території Польщі, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Завдяки оновленню домовленостей із польським приватним перевізником SKPL, завершується коротка перерва у продажі квитків на популярне пересадкове сполучення з Варшави через Раву-Руську до Львова. "Укрзалізниця" дякує SKPL за всі зусилля, докладені для подальшого безперебійного функціонування цього рейсу", – зазначається у повідомленні.

В компанії додали, що розклад руху поїздів не зміниться:

з Варшави Всходньої поїзд №767 відправляється щодня о 21:31, Люблін 23:27-23:40, Рава-Руська 05:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді). відправлення пересадкового поїзда №867/868 із Рави-Руської о 06:15, Львів 07:47-08:02, Івано-Франківськ 11:12-11:16, прибуття у Коломию о 12:00;

зворотно поїзд №867/868 відправляється з Коломиї о 03:06, Івано-Франківськ 03:55-04:00, Львів 06:58-07:14, прибуття до Рави-Руської о 08:38. Відправлення поїзда №767 із Рави-Руської о 10:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді), Люблін 13:50-14:11, прибуття на станцію Варшава Всходня о 16:01.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" призупинила продаж квитків на цей потяг через відсутність домовленостей про умови продовження його руху з польськими партнерами.