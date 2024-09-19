Проблеми з платежами та курсом рубля: Росіян попередили про різке підвищення цін на одяг

Ціни на одяг російських брендів до кінця 2024 року можуть зрости на 22% через подорожчання сировини та збільшення загальних витрат.

Про це свідчить опитування 150 російських виробників одягу, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, собівартість тканин із січня по вересень зросла в середньому на 21% рік до року, фурнітури (блискавки, гудзики тощо) – на 19%, додаткових матеріалів (оздоблювальні, підкладкові та інше) – на 20%. Також на тлі зростання зарплат персоналу на 18% зросла вартість пошиття.

Учасники ринку розповіли, що в колекцію "осінь/зима" вже закладено 20% підвищення цін, і це пов'язано із подорожчанням сировини, особливо натуральних тканин.

Хоча в іноземній валюті ціни на сировину значно не змінилися, у перерахунку на рублі вони сильно зросли через курси валют. Також значний внесок у зростання цін на готову продукцію вносить логістика, що подорожчала.

Російські виробники займають на ринку РФ частку приблизно в 30%, а решта припадає на імпорт. Разом із тим, близько 80% одягу, який продається в Росії під місцевими брендами, відшивається за кордоном, переважно в Китаї. Практично вся сировина для випуску цих товарів також закуповується за кордоном.

При цьому російські виробники одягу зіткнулися з труднощами при проведенні платежів до Китаю, Індії та інших "дружніх" країн, через що вони працюють через посередників і платять підвищені комісії.

У середині серпня стало відомо, що Федеральна антимонопольна служба Росії запропонувала великим торговим мережам обмежити ціни та націнки на побутову техніку та електроніку.

Проблеми з платежами в Росії

На початку вересня Мінекономрозвитку Росії заявило, що масові відмови банків проводити платежі, з якими російські компанії зіткнулися в Туреччині, Китаї, на Близькому Сході та країнах колишнього СРСР, вдарили по поставках імпортних товарів до Росії. Так, за підсумками 2024 року обсяги імпорту в РФ будуть на $29,2 млрд нижчими від початкового плану.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.

На початку вересня повідомлялося, що на тлі наростаючих проблем із банківськими платежами між Росією та Китаєм президент РФ Владімір Путін попросив організувати зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті БРІКС у Казані.

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.

Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.