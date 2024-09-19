Пораненим на війні киянам виплачуватимуть по 45 тисяч гривень: Київрада ухвалила рішення

Депутати Київради підтримали рішення про надання матеріальної допомоги пораненим киянам – Захисникам і Захисницям України.

Розмір одноразової виплати складатиме 45 тисяч гривень, це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, повідомляється на сайті столичної міськради.

"На час дії воєнного стану кияни, які мають поранення під час бойових дій, отримуватимуть одноразову матеріальну допомогу в розмірі 45 тисяч гривень із міського бюджету. Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА наразі працює над розробкою порядку виплати. Утім уже зараз можемо запевнити, що ця допомога буде доступна через "Портал Захисників і Захисниць". Ми зробимо все, щоб подання заявки було максимально простим і займало лише кілька хвилин", – розповіла посадовиця.

Вона додала, що наразі порядок виплат лише розробляється.

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Як повідомлялося, раніше Київська міська рада збільшила на 1,1 мільярда гривень фінансування міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2024 рік.