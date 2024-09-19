Росія пропонує 40% знижки на свій газ з Арктики, але більшість потенційних клієнтів бояться санкцій, – Bloomberg

Вище керівництво російської компанії "Новатек" разом із урядовцями РФ шукають нові ринки збуту та шляхи для транспортування скрапленого природного газу з Арктики.

Про це пише Bloomberg, передає LIGA.net.

Як зазначається, для цього створюється тіньовий флот через мережу компаній, які володіють танкерами для перевезення газу. Деякі з цих компаній зареєстровані в Індії та ОАЕ.

Попри санкції "Новатек" продовжує здійснювати поставки газу. Так, танкер Everest Energy, що не є спеціалізованим для плавання у льодах, нещодавно транспортував вантаж через Північний морський шлях. Цей крок, на думку аналітиків, свідчить про критичну ситуацію з проєктом.

Водночас російські чиновники й бізнесмени продовжують шукати покупців для свого газу, пропонуючи знижки до 40%.

Однак більшість потенційних клієнтів остерігаються співпраці через ризик вторинних санкцій з боку США.

Як пише видання, проєкт "Арктик СПГ-2", що потрапив під санкції США, є надзвичайно важливим не лише для його головного власника Леоніда Міхельсона та його компанії "Новатек", але й для Росії загалом.

Проєкт спрямований на те, щоб до 2030 року утричі збільшити експорт скрапленого природного газу з Росії, піднявши її частку на світовому ринку з 8% до 20%. Це також має частково замінити втрачений європейський ринок газу і продемонструвати, що російська економіка залишається сильною, попри санкції Заходу.

Пробеми з проєктом "Арктик СПГ-2"

Наприкінці червня цього року повідомлялося, що китайська компанія Wison New Energies (колишня Wison Offshore & Marine), яка відповідає за будівництво модулів для нового проєкту російської компанії "Новатек" – "Арктик СПГ-2", призупинила свою роботу в Росії.

У листопаді 2023 року США включили "Арктик СПГ-2" до санкційного списку. Через місяць після цього російський "Новатек" повідомив покупців про форс-мажору щодо майбутніх поставок скрапленого газу. У червні 2024 року Міністерство фінансів США розширило механізм, який передбачає накладання вторинних санкцій на осіб з третіх країн, які співпрацюють з підсанкційними особами з Росії.

Відвантаження СПГ із першої лінії заводу "Арктик СПГ-2" планувалося розпочати в грудні 2023 – на початку 2024 року. Запуск другої черги очікувався протягом 2024 року, третьої – у 2026 році.

Першу з трьох ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише у грудні минулого року, але змушена була її зупинити через нестачу танкерів.

На початку вересня стало відомо, що рекордні збитки, західні технологічні санкції та відмова Китаю від нового контракту на російський газ зривають плани російського "Газпрому" щодо розробки арктичних родовищ.