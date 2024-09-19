Санкції працюють: Російські пропагандисти підтвердили блокування розрахунків через банки Туреччини

Майже всі турецькі банки вирішили відмовитися від обслуговування угод, пов'язаних з Росією та Білоруссю.

Інформацію про це підтвердило російське пропагандистське інформагентство ТАСС із посиланням на джерела, пише The Moscow Times.

За даними російських пропагандистів, проводити платежі для російських компаній вже припинили всі кредитні організації Туреччини з іноземною участю, а тепер до них мають намір приєднатися державні та приватні банки, які не мають закордонних партнерів.

Джерела агентства пояснюють, що таким чином турецькі банки намагаються "убезпечити себе від можливих проблем у майбутньому у вигляді потенційних обмежень та санкцій".

Обслуговувати російсько-турецьку торгівлю у Туреччині продовжує фактично єдиний банк – Emlak Katılım. Він продовжує проводити платежі в лірах і рублях, тоді як угоди в доларах та євро багато турецьких банків відразу блокують.

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Як повідомлялося, раніше російські підприємці почали скаржитися, що турецькі банки почали масово відмовляти у проведенні транзитних платежів з РФ до Європейського Союзу та інших країн. Схожа ситуація вже спостерігалася на початку 2024 року, але тоді транзакції поступово відновилися.

Проблеми в розрахунках між РФ і Туреччиною почалися у січні, невдовзі після того, як президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій, який передбачає можливість відключення іноземних банків від світової доларової системи за угоди з російським ВПК. У квітні американські чиновники посилили тиск і почали загрожувати персональними санкціями топменеджерам банків, які працюють із Росією.

Наприкінці серпня рублеві рахунки припинив відкривати турецький банк Ziraat, який належить державі та посідає перше місце в країні за розміром активів. Аналогічну політику провадять і інші державні банки Туреччини, тоді як деякі приватні кредитні організації ще продовжують операції у рублях.