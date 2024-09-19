Гривня оновила історичний мінімум щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на п’ятницю

Курс гривні призупинив зниження щодо долара США, але впав до нового історичного мінімуму щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 20 вересня, на рівні 41,4445 грн/$, порівняно із 41,4508 грн/$ у четвер. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 13 копійок – до 46,2396 грн за євро. Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ. Попередній було зафіксовано 27 серпня, коли курс опускався до 46,1816 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.