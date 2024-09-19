Малозабезпечених родин виявилося менше: У Мінсоцполітики пояснили зменшення фінансування "соціалки" на 50 мільярдів

Урядовий законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік" передбачає фінансування програм Міністерства соціальної політики в обсязі 419,2 млрд грн, що майже на 50 мільярдів гривень менше, ніж у 2024 році (468,67 млрд грн).

У Мінсоцполітики пояснюють зниження видатків на соцвиплати меншою кількістю малозабезпечених родин і планують залучати кошти за рахунок міжнародних партнерів, йдеться у повідомлення на сайті міністерства.

"Держава надасть фінансову підтримку, необхідні виплати і послуги всім громадянам, які цього потребують. А соціальні виплати і допомоги буде профінансовано належним чином. Мінсоцполітики, в свою чергу, продовжить працювати над пошуком ресурсів, у т.ч. – за рахунок міжнародних партнерів, для підтримки українців з найбільш вразливих категорій", – обіцяють у міністерстві.

Зокрема, на підтримку малозабезпечених родин у 2025 році планується спрямувати 19,7 млрд грн. Це на 0,5 млрд грн менше, ніж було заплановано у бюджеті на 2024 рік.

"Таке зниження зумовлено нижчою, ніж очікувалось, кількістю отримувачів допомоги протягом 2024 року. Відповідно видатків в сумі 19,7 млрд грн у 2025 році вистачить для того, аби захистити найбільш вразливі малозабезпечені родини", – пояснюють у Мінсоцполітики.

Крім того, на соціальний захист українців, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено 80,8 млрд грн. Зокрема, ця сума передбачає збереження виплат для ВПО, але їх розмір залишиться незмінним: 3 тис грн – для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн. – для інших осіб.

Водночас видатки на виплату житлових субсидій і пільг зменшать до 42,3 млрд грн (порівняно із 50 млрд у 2024 році). У Мінсоцполітики пояснили, що ця сума дорівнює обсягу прогнозних витрат на субсидії і пільги у 2024 році, попри підвищення тарифів.

Крім того, на соціальний захист осіб з інвалідністю в держбюджеті передбачено 6,7 млрд грн. У порівнянні з 2024 роком, це на 0,3 млрд грн більше.

На соціальний захист дітей та сім'ї передбачено 27,4 млрд грн, або майже на рівні 2024 року (коли було 27,6 млрд грн)..

Сукупні видатки на пенсійне забезпечення становитимуть 780,9 млрд грн. При цьому у Мінсоцполітики уточнили, що у 2025 році планують проіндексувати лише найнижчі пенсії.

Водночас на розвиток системи соціальних послуг у 2025 році Мінсоцполітики планує спрямувати 1,3 млрд грн, це на 22% більше, ніж у 2024 році.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів передбачає у 2025 році зростання середньої зарплати з 20 581 грн до 24 389 гривень на місяць. При цьому розмір мінімальної зарплати залишиться незмінним – 8000 грн.

При цьому власні доходи загального фонду держбюджету мають зрости на 410,8 млрд грн – до 2 007,4 млрд грн. Таке зростання доходів планується переважно за рахунок збільшення надходжень від сплати ПДВ з імпортних товарів (на 94,9 млрд грн – до 594,8 млрд грн) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО, на 150,1 млрд грн – до 354,1 млрд грн).

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри