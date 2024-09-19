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держбюджет (1538) соцвиплати (138) соцдопомога (32) Міністерство соціальної політики (643)

Малозабезпечених родин виявилося менше: У Мінсоцполітики пояснили зменшення фінансування "соціалки" на 50 мільярдів

соцпомощь

Урядовий законопроєкт "Про державний бюджет України на 2025 рік" передбачає фінансування програм Міністерства соціальної політики в обсязі 419,2 млрд грн, що майже на 50 мільярдів гривень менше, ніж у 2024 році (468,67 млрд грн).

У Мінсоцполітики пояснюють зниження видатків на соцвиплати меншою кількістю малозабезпечених родин і планують залучати кошти за рахунок міжнародних партнерів, йдеться у повідомлення на сайті міністерства.

"Держава надасть фінансову підтримку, необхідні виплати і послуги всім громадянам, які цього потребують. А соціальні виплати і допомоги буде профінансовано належним чином. Мінсоцполітики, в свою чергу, продовжить працювати над пошуком ресурсів, у т.ч. – за рахунок міжнародних партнерів, для підтримки українців з найбільш вразливих категорій", – обіцяють у міністерстві.

Зокрема, на підтримку малозабезпечених родин у 2025 році планується спрямувати 19,7 млрд грн. Це на 0,5 млрд грн менше, ніж було заплановано у бюджеті на 2024 рік.

"Таке зниження зумовлено нижчою, ніж очікувалось, кількістю отримувачів допомоги протягом 2024 року. Відповідно видатків в сумі 19,7 млрд грн у 2025 році вистачить для того, аби захистити найбільш вразливі малозабезпечені родини", – пояснюють у Мінсоцполітики.

Крім того, на соціальний захист українців, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено 80,8 млрд грн. Зокрема, ця сума передбачає збереження виплат для ВПО, але їх розмір залишиться незмінним: 3 тис грн – для осіб з інвалідністю та дітей, 2 тис. грн. – для інших осіб.

Водночас видатки на виплату житлових субсидій і пільг зменшать до 42,3 млрд грн (порівняно із 50 млрд у 2024 році). У Мінсоцполітики пояснили, що ця сума дорівнює обсягу прогнозних витрат на субсидії і пільги у 2024 році, попри підвищення тарифів.

Крім того, на соціальний захист осіб з інвалідністю в держбюджеті передбачено 6,7 млрд грн. У порівнянні з 2024 роком, це на 0,3 млрд грн більше.

На соціальний захист дітей та сім'ї передбачено 27,4 млрд грн, або майже на рівні 2024 року (коли було 27,6 млрд грн)..

Сукупні видатки на пенсійне забезпечення становитимуть 780,9 млрд грн. При цьому у Мінсоцполітики уточнили, що у 2025 році планують проіндексувати лише найнижчі пенсії.

Водночас на розвиток системи соціальних послуг у 2025 році Мінсоцполітики планує спрямувати 1,3 млрд грн, це на 22% більше, ніж у 2024 році.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів передбачає у 2025 році зростання середньої зарплати з 20 581 грн до 24 389 гривень на місяць. При цьому розмір мінімальної зарплати залишиться незмінним – 8000 грн.

При цьому власні доходи загального фонду держбюджету мають зрости на 410,8 млрд грн – до 2 007,4 млрд грн. Таке зростання доходів планується переважно за рахунок збільшення надходжень від сплати ПДВ з імпортних товарів (на 94,9 млрд грн – до 594,8 млрд грн) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО, на 150,1 млрд грн – до 354,1 млрд грн).

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри

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Топ коментарі
+10
У Вас бідна уява! Розбагатіли!!!!
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19.09.2024 15:34
+9
вимерли ?
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19.09.2024 15:21
+9
Ну так само як в тцк всі стають ''здоровими''.
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19.09.2024 15:34
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вимерли ?
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19.09.2024 15:21 Відповісти
У Вас бідна уява! Розбагатіли!!!!
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19.09.2024 15:34 Відповісти
а зараз куди ті "зайві" кошти витрачаються? адже цих малозабезпечених родин менше вже, а не в майбутньому...
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19.09.2024 15:24 Відповісти
Вірите у казки? 🤔
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19.09.2024 15:35 Відповісти
Не вимерли, поїхали за кордон
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19.09.2024 15:30 Відповісти
Бідні????! 😲 Щоб виїхати за кордон, потрібні кишти.
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19.09.2024 15:36 Відповісти
Так, в основному в Монако...
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19.09.2024 16:19 Відповісти
Ну так само як в тцк всі стають ''здоровими''.
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19.09.2024 15:34 Відповісти
Прибідняються...
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19.09.2024 15:35 Відповісти
По опитуванню проведеною ОПою серед своїх працівників, і працівників обласних адміністрації, жить стало лучше, жить стало вєсєлєй, таваріщі!
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19.09.2024 15:35 Відповісти
Ок.
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19.09.2024 15:41 Відповісти
А кажуть, що Орвел свій роман 1984 писав про сьогоднішню росію. А ніхрена, там і про нас є, на жаль...
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19.09.2024 15:44 Відповісти
ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА (ніт)
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19.09.2024 15:48 Відповісти
Богатіє Україна!
УКРАЇНА - КРАЇНА МРІЙ!
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19.09.2024 15:50 Відповісти
До речі!
А де поділись бідні?
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19.09.2024 15:52 Відповісти
Продали собаку щоб сплатити борги по комуналці та виїхали до Ніцци й Монако.
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19.09.2024 16:23 Відповісти
..бо жидь стала лучше, жидь стала веселее..
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19.09.2024 16:07 Відповісти
Проста дєнєг нєт. Ви там дєржитєсь і всєго харошева !...
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19.09.2024 16:41 Відповісти
Найбільш вразливі родини України Ханумаки, Дмитруки та Одарченки були змушені виїхати. Тож й бюджетні видатки на їх утримання були скорочені.
Загалом, це просто гра, бо яка різниця скільки саме відсотків бюджету НЕбуде виконано.
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19.09.2024 17:35 Відповісти
"---кричущий приклад фінансової політики теперішньої влади. Уявіть собі, у проєкті державного бюджету на 2025 слуги пропонують додати 14,3 млрд (!!!) грн на утримання державного апарату замість того, щоб покрити дефіцит на армію.

Найбільше отримають:

Прокуратура +3,56 млрд грн;

Податкова +3,17 млрд грн;

Фонд держмайна +2,07 млрд грн;

Судова система +1,64 млрд грн;

Бюро економічної безпеки +0,6 млрд грн.

Таким чином, у 2025 році пропонують на утримання органів віддати 130 млрд грн.

А ті податки, за підвищення яких проголосували цього тижня - будуть іти на покращення фінансового становища чиновників
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19.09.2024 18:00 Відповісти
а як же закон про індексацію пенсій,в цьому році надурили,а в наступному зовсім 0,закон що дишло?
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19.09.2024 18:28 Відповісти

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