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У ЄС створять резерв дизельного пального для України, – ЗМІ

дизтопливо

Європейський Союз створить резерв дизельного пального, щоб допомогти Україні пройти нинішній опалювальний сезон.

Про це пише Європейська правда із посиланням на джерело в Кабміні.

"Наразі, якщо наступні атаки росіян не призведуть до критичних вражень нашої енергетичної інфраструктури, ми не очікуємо планових відключень взимку при температурі повітря вище за 10 градусів морозу", – каже співрозмовник видання.

Водночас він уточнив, що в уряді готуються до менш сприятливого розвитку подій, включаючи тривалі аварійні відключення.

Ключовим елементом підтримки України за такого сценарію має стати резерв дизельного пального, який вже почали закуповувати в ЄС.

"Ці запаси будуть зберігатися в ЄС, а не в Україні, щоб вони не стали ціллю російських атак. Проте вони дозволять нам забезпечити роботу генераторів, на яких в такому випадку працюватимуть соціальні заклади", – пояснив він.

Як повідомлялося, у Європейському Союзі вважають, що Україну внаслідок обстрілів енергетичної системи чекає непроста зима, утім, ситуація не буде катастрофічною.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пошкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

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Які соціальні заклади? Хіба що лікарні і сміття вивозить. Школи нікому не будуть потрібні коли в домі не буде ні тепла ні світла. ЦНАП-и, міністерства без ручки, ОП, і Конча-Заспа?... І все з кишені громадян, яким ці установи до одного місця.
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19.09.2024 15:25 Відповісти

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