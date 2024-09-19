У ЄС створять резерв дизельного пального для України, – ЗМІ

Європейський Союз створить резерв дизельного пального, щоб допомогти Україні пройти нинішній опалювальний сезон.

Про це пише Європейська правда із посиланням на джерело в Кабміні.

"Наразі, якщо наступні атаки росіян не призведуть до критичних вражень нашої енергетичної інфраструктури, ми не очікуємо планових відключень взимку при температурі повітря вище за 10 градусів морозу", – каже співрозмовник видання.

Водночас він уточнив, що в уряді готуються до менш сприятливого розвитку подій, включаючи тривалі аварійні відключення.

Ключовим елементом підтримки України за такого сценарію має стати резерв дизельного пального, який вже почали закуповувати в ЄС.

"Ці запаси будуть зберігатися в ЄС, а не в Україні, щоб вони не стали ціллю російських атак. Проте вони дозволять нам забезпечити роботу генераторів, на яких в такому випадку працюватимуть соціальні заклади", – пояснив він.

Як повідомлялося, у Європейському Союзі вважають, що Україну внаслідок обстрілів енергетичної системи чекає непроста зима, утім, ситуація не буде катастрофічною.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пошкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.