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держбюджет (1538) Кабмін (7633) приватизація (1323) вища освіта (52)

Кабмін пропонує дозволити розпродаж державних університетів та їх майна

кну

Кабінет Міністрів пропонує дозволити приватизацію державних вищих навчальних закладів та їх майна.

Відповідні норми передбачені у законопроєкті "Про державний бюджет на 2025 рік", зауважив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу") у Telegram.

"У проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд заклав норму в прикінцевих положеннях, яка призупиняє на 2025 рік дію:

  • норми про заборону приватизації державних закладів вищої освіти в законі "Про освіту"
  • норми про заборону приватизації приміщень державних закладів вищої освіти в законі "Про приватизацію державного і комунального майна", – повідомив депутат.

Він зауважив, що серед членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій ця пропозиція викликала "палку дискусію".

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Як повідомлялося, раніше у Міністерстві освіти та науки заявляли, що в Україні потрібно зменшити кількість закладів вищої освіти через падіння кількості випускників шкіл.

За даними міністерства, наразі в Україні, окрім 100 приватних установ вищої освіти та 40 комунальних, діє ще приблизно 170 державних університетів, не рахуючи філій. У МОН вважають, що цю кількість потрібно зменшити до 100.

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Топ коментарі
+26
От молодці! Уже все покрали й розпродали - залишились університети... ЗЕшобла - ліквідатори України. Все продадуть, здадуть Україну ***** і здриснуть в свої палєстіни...
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19.09.2024 15:01
+21
ЦЕ ПОЧАТОК КІНЦЯ КРАЇНИ.
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19.09.2024 14:58
+21
Ці тільки піднімати податки, розпродувати і пи..дити вміють.
А, ну ще пи..діти
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19.09.2024 14:59
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ЦЕ ПОЧАТОК КІНЦЯ КРАЇНИ.
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19.09.2024 14:58 Відповісти
А ми пропонуємо почати розпродаж кабміну.
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19.09.2024 15:47 Відповісти
Вони себе вже давно продали
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19.09.2024 15:50 Відповісти
Споруду кабміну повинні зайняти інші люди.
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19.09.2024 15:53 Відповісти
Пора продавати клоунів. Їх в нас щось дуже багато розплодилося.
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19.09.2024 16:02 Відповісти
Продаються міністри та їхні помічники.
Торг. Великі скидки.
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19.09.2024 16:20 Відповісти
На органи
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19.09.2024 17:17 Відповісти
На собачі консерви.
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19.09.2024 20:15 Відповісти
Ці тільки піднімати податки, розпродувати і пи..дити вміють.
А, ну ще пи..діти
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19.09.2024 14:59 Відповісти
От молодці! Уже все покрали й розпродали - залишились університети... ЗЕшобла - ліквідатори України. Все продадуть, здадуть Україну ***** і здриснуть в свої палєстіни...
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19.09.2024 15:01 Відповісти
в ішраєлі !!!
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19.09.2024 15:02 Відповісти
Першими в СРСР приватизували і роздали в аренду комунальні вбиральні на вокзалах.
С тих пір апетити не вщухають!
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19.09.2024 15:04 Відповісти
По вишах ми мабуть в Європі в лідерах
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19.09.2024 15:03 Відповісти
Правильно, ці є ЗЄлені ідіоти крім курсів в Моршині (чи де там ще) нічого не закінчували, то можна все й розпродувати ((( Що тут скажеш, дебіли обрали собі подібних (
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19.09.2024 15:03 Відповісти
у Тускавці прошу пана, в 2019 році відбувалися 2-х тижневі зе-університети для тупорилої зе-шобли, яку беня к., кацапське фсб зібрала з біонепотребу по всій Україні і впарила 73% українців під гаслами "хуже не будет", "новиє ліца", "Парашенко барига" ...



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19.09.2024 15:13 Відповісти
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19.09.2024 15:05 Відповісти
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19.09.2024 16:00 Відповісти
Тим особам, у кого IQ нижче ніж 60баллів треба заборонити голосувати.
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19.09.2024 16:05 Відповісти
Так таких примерно 73%.
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19.09.2024 18:31 Відповісти
зелені ненажерливі виродки.....
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19.09.2024 15:08 Відповісти
Все продамо, всіх предамо- зробимо вас раЗИ (ось справжній слоган ЗеКоМанди)!!!
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19.09.2024 15:13 Відповісти
А давайте продамо ВР разом з тими зеленими довбнями.
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19.09.2024 15:15 Відповісти
І дійсно, с точки зору семітів, для чого українцям освіта? Достатньо ним свят, сала, кавуна, цибулі та часнику. А все інше тільки для них пейсатих.
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19.09.2024 15:16 Відповісти
В одном Харькове их больше,.чем во всей Германии. А толку ноль: бурущие взятки и бестолковые преподователи, кривые никому не нужные предметы, дерьмовая программа и ьехническая база, оторванность от бизнеса и науки. Сам окончил харьковскую хирятню, не давшую ни знания электроники ни знания процессов производства. Практика на дерьмовом Хартроне, у которого только 10% продукции шло в космос, остальное же на мусорку. Кому нужны такие ВУЗы? Только перевод денег и кормежка бестолковых преподов.
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19.09.2024 15:27 Відповісти
Херовые электроники не ценятся. Ценятся хиповые и хаиовые
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19.09.2024 15:46 Відповісти
Якщо ви під час навчання бухали і курили в туалеті, то це не провина ВУЗа. В інституті треба було працювати на себе, самовдосконалюватись, що би потім бути дійсно непоганим спеціалістом. Сумно, якщо ві цього не зрозуміли.
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19.09.2024 16:08 Відповісти
Слухай, рускій, ну от нафіга тобі чужі виші? Маєш свої, московитські, от про них і просторікуй.
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19.09.2024 16:54 Відповісти
А не краще кабмін на гілляку? Геть злодіїв з влади!
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19.09.2024 15:42 Відповісти
Надо все взять и поделить (с)
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19.09.2024 15:43 Відповісти
Розпродаж кому ? Розродаж для чого ?
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19.09.2024 15:45 Відповісти
Для ліквідації держави.
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19.09.2024 20:59 Відповісти
горить сарай-гори і хата
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19.09.2024 15:49 Відповісти
Хто конкретно це пропонує ?
Є прізвище цієї анонімної падлюки ?
Хай покаже свій укгаїнський писок.
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19.09.2024 15:49 Відповісти
рішення вкрай не вірне. потрібно починати зі шкіл
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19.09.2024 16:03 Відповісти
ахаа
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19.09.2024 16:55 Відповісти
От хотілося б побачити, як управлінці, що приймають такі рішення, приходять до Ахметова і кажуть: Ринат Леонідович, ось ви нам доручили управляти вашою власністю, але ми не ефективні менеджери то може продамо все, що вам належить, більш ефективним приватним власникам.
Щоб від них залишилося після такого спічу, а ось українцям цю хрінь можна 30 років впарювати і "прибарпхлятися".
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19.09.2024 16:18 Відповісти
Напевно б бетоном десь залили, цей швидко проводить тренінги по управлінню
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19.09.2024 18:17 Відповісти
Це міністр лісовий міністерства дрімучості пропонує?
Якщо так, то все логічно для цього дідуся Ау.
Він нищитб освіту з усіх боків. Мабудть замах...ся, а так все скопом продати і ідіть ви всі ....в недільну школу при церкві, з вас вистачить.
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19.09.2024 16:43 Відповісти
Може краще розпродати зелених чмошників? У рабство любимому ними китаю.
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19.09.2024 16:50 Відповісти
Тепер більш менш зрозуміло чому знищується освіта в Україні.
Це про голову комітету ВРУ «Сергій Віталійович Бабак https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1 Доктор технічних наук-рішення скасовано.
В докторській дисертації Сергія Бабака виявлено численні випадки плагіатуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 і, відповідно, його було визнано «Плагіатором року» в Україні у 2019

Співзасновник Ukrainian Heritage Foundation, куратор освітнього напряму https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE Українського інституту майбутнього . Голова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 комітету з питань освіти, науки та інновацій у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховній Раді України IX скликання.

Страшне що робиться😢😢😢😢😢
І в цих руках освіта України!
Це сюр!!
Це трагедія!!!
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19.09.2024 16:51 Відповісти
Клоуни при владі. Тупі кловуни при владі.
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19.09.2024 21:06 Відповісти
О йой , а тут може бути цікава ситуація , бо саме із студентів почався Майдан . Не раджу зеленим придуркам чіпати університети , ой не раджу , бо таке торнадо буде втекти не вспіють .
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19.09.2024 16:54 Відповісти
Війни виграють не генерали, війни виграють вчителі та священики (Отто фон Бісмарк)
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19.09.2024 16:57 Відповісти
Зараз вчителі і розкуплять. У них з/п по 4000 долярів в місяць, як обіцяв "сонцелікій", а слєдзі по 8 грн., як Лєнка казала. Так що мабуть назбирали...
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19.09.2024 17:06 Відповісти
Эта срань в КВН всю учебу проиграла
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19.09.2024 17:20 Відповісти
Мразота!!!! Навіщо нам вищі навчальні заклади... Діти всіх зелених покидьки вчаться за кордоном, а тут ще потні рученята можна пограти!!!
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19.09.2024 18:02 Відповісти
Приватні вузи у нас це повний абсурд хочеш одразу на 5 курс щоб отримати диплом просто заплати за всі 4, по сесіях просто цінник є встановлений

В державних вузах хоч якусь освіту дають і зараз є багато викладачів які вчать і ******** знань... Бачу це по своїх племінниках, яким допомагав з деякими питаннями по мої спеціалізації

Просто от реально дох... платників а обладнання на кафедри, випрошують у спонсорів... Куди ті кошти від платників пропадають х... знає
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19.09.2024 18:23 Відповісти
Подивіться на автостоянку та на хатинки.
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19.09.2024 18:48 Відповісти

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