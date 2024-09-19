Кабмін пропонує дозволити розпродаж державних університетів та їх майна
Кабінет Міністрів пропонує дозволити приватизацію державних вищих навчальних закладів та їх майна.
Відповідні норми передбачені у законопроєкті "Про державний бюджет на 2025 рік", зауважив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу") у Telegram.
"У проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд заклав норму в прикінцевих положеннях, яка призупиняє на 2025 рік дію:
- норми про заборону приватизації державних закладів вищої освіти в законі "Про освіту"
- норми про заборону приватизації приміщень державних закладів вищої освіти в законі "Про приватизацію державного і комунального майна", – повідомив депутат.
Він зауважив, що серед членів Комітету з питань освіти, науки та інновацій ця пропозиція викликала "палку дискусію".
Як повідомлялося, раніше у Міністерстві освіти та науки заявляли, що в Україні потрібно зменшити кількість закладів вищої освіти через падіння кількості випускників шкіл.
За даними міністерства, наразі в Україні, окрім 100 приватних установ вищої освіти та 40 комунальних, діє ще приблизно 170 державних університетів, не рахуючи філій. У МОН вважають, що цю кількість потрібно зменшити до 100.
Будь ласка, зачекайте...
Торг. Великі скидки.
А, ну ще пи..діти
С тих пір апетити не вщухають!
Є прізвище цієї анонімної падлюки ?
Хай покаже свій укгаїнський писок.
Щоб від них залишилося після такого спічу, а ось українцям цю хрінь можна 30 років впарювати і "прибарпхлятися".
Якщо так, то все логічно для цього дідуся Ау.
Він нищитб освіту з усіх боків. Мабудть замах...ся, а так все скопом продати і ідіть ви всі ....в недільну школу при церкві, з вас вистачить.
Це про голову комітету ВРУ «Сергій Віталійович Бабак https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1 Доктор технічних наук-рішення скасовано.
В докторській дисертації Сергія Бабака виявлено численні випадки плагіатуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 і, відповідно, його було визнано «Плагіатором року» в Україні у 2019
Співзасновник Ukrainian Heritage Foundation, куратор освітнього напряму https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE Українського інституту майбутнього . Голова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 комітету з питань освіти, науки та інновацій у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Верховній Раді України IX скликання.
Страшне що робиться😢😢😢😢😢
І в цих руках освіта України!
Це сюр!!
Це трагедія!!!
В державних вузах хоч якусь освіту дають і зараз є багато викладачів які вчать і ******** знань... Бачу це по своїх племінниках, яким допомагав з деякими питаннями по мої спеціалізації
Просто от реально дох... платників а обладнання на кафедри, випрошують у спонсорів... Куди ті кошти від платників пропадають х... знає