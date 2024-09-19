Євросоюз допоможе Україні відремонтувати об’єкти генерації, які забезпечать 15% її потреб (оновлено)

Європейський Союз напередодні зими допоможе Україні відремонтувати енергетичні об’єкти, які забезпечують приблизно 15% потреб у споживанні.

Про це під час брифінгу повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Європейська правда.

Вона заявила про план енергетичної допомоги ЄС для України на 160 млн євро за трьома напрямками, перший із яких – ремонт пошкоджених російськими обстрілами об’єктів.

Фон дер Ляєн нагадала, що внаслідок системних обстрілів Росією української енергосистеми знищено приблизно половину всієї генерації, що за масштабами співставно з енергосистемами Латвії, Литви та Естонії разом.

"Всього Україні на цю зиму потрібно 17 ГВт потужності. 80% українських ТЕС зруйновані, і третина ГЕС. На цьому ми зосередимо наші зусилля з відновлення, з метою відновити 2,5 ГВт генерації на цю зиму. Це приблизно 15% потреб України", – оголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, Україна отримала вже понад 10 тис. генераторів і трансформаторів через Механізм цивільного захисту ЄС від різних країн, і така допомога продовжить надходити.

"У Литві поступово розбирають цілу ТЕС і "по шматочках" перевозять в Україну з нашою підтримкою, де знову зберуть її. Це яскравий доказ прагнення країн-членів та ЄС підтримувати Україну", – розповіла фон дер Ляєн.

Глава ЄК нагадала, що після лютого 2022 року відбулася синхронізація української електромережі з європейською, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми експортуємо 2 ГВт електроенергії до України, що також покриває приблизно 12% потреб країни взимку", – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, це компенсує еквівалент втрати еквівалента вироблення електроенергії на Запорізькій атомній електростанції.

Загалом, заявила фон дер Ляєн, за рахунок ремонту та підключення до європейської мережі Євросоюз покриває понад 25% потреб України на майбутню зиму.

Що стосується роботи зі стабілізації потоку енергії до країни, ЄС стимулює "децентралізоване виробництво енергії".

"Це включає в себе розгортання більшої кількості поновлюваних джерел енергії в країні", – пояснила глава Єврокомісії, повідомивши, що, зокрема, Євросоюз відправляє сонячні панелі до 21 лікарні в країні.

Вісім із них мають бути повністю обладнані до цієї зими.

Як повідомлялося, у Європейському Союзі вважають, що Україну внаслідок обстрілів енергетичної системи чекає непроста зима, утім, ситуація не буде катастрофічною.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пошкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.