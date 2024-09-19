Дотації та цифровізація агросектору: Рада ухвалила законопроєкт про аграрний реєстр

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №11063д про інформаційно-комунікаційну систему "Державний аграрний реєстр", який удосконалить механізм отримання дотацій для фермерів.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 267 нардепів.

За його словами, ухвалення закону є одним із пунктів Ukraine Facility Plan від ЄС та вимогою Світового банку.

Як уточнив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, завдяки закону, в Державному аграрному реєстрі буде розширено коло тих, хто зможе отримати державну підтримку – не лише виробники сільськогосподарської продукції, а й організації водокористувачів та суб’єкти агропромислового комплексу.

Водночас ухвалення закону сприятиме подальшій цифровізації українського агросектору.

"Також ДАР має стати єдиним електронним вікном для спілкування агровиробників із органами влади", – додав Коваль.

Онлайн платформа "Державний аграрний реєстр" була запущена 12 серпня 2022 року за підтримки ЄС для допомоги українським агровиробникам. Її створили для допомоги українським агровиробникам.

Станом на 18 вересня 2024 року в Державному аграрному реєстрі зареєстровано більше 176 тисяч сільгосптоваровиробників. Протягом зазначеного періоду через Державний аграрний реєстр було реалізовано більше 50 програм підтримки.