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безпілотник (500) Міноборони (887) дрони (319) Агенція оборонних закупівель (14)

Агенція закупівель Міноборони придбала у вересні дронів на понад 160 мільйонів та побила рекорд по дешевизні

mavic,мавік

Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони у вересні за результатами тендерів уклала угоди на постачання 1300 дронів DJI Mavic різних модифікацій на 162,69 млн грн.

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Зазначається, що законтрактовано пів тисячі дронів з тепловізорами Mavic 3T (Thermal) по ціні 139 670 грн та 140 590 грн за стандартний комплект (без додаткових батарей).

Як пише видання, це рекордно низька ціна для закупівель в "Прозорро". Попередній рекорд належав військовій частині А 4638, яка у серпні придбала нічні мавіки по 142 887 грн.

Ще п’ять договорів "Агенція оборонних закупівель" уклала на постачання восьмисот дронів DJI Mavic 3Е. Ціна за комплект денних мавіків 3Е склала від 114 646 грн до 116 666 грн. Однак ці дрони придбані з додатковими трьома батареями та окремим зарядним пристроєм для них, і це приблизно на 25 тис грн збільшує стандартну комплектацію дрона.

У квітні Агенція закуповувала дрони у такій комплектації в середньому по 127 тис грн.

Як повідомлялося, українські виробники безпілотних технологій зможуть вперше взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в межах Контактної групи з питань оборони України.

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Топ коментарі
+3
Значить десь удвічі більше поцупили. Це як бородатий анекдот про прапорщика і тачку з лайном
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19.09.2024 12:53
+3
А скільки ПЕРЕДАНО в ЗСУ?
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19.09.2024 13:19
+2
Цікаво,а військові кажуть що ніяких дронів від Міноборони не надходили...
То вони закуплені справді чи тільки віртуально..?
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19.09.2024 13:03
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Значить десь удвічі більше поцупили. Це як бородатий анекдот про прапорщика і тачку з лайном
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19.09.2024 12:53 Відповісти
То чому реальність відрізняється від виступів зі сцени? 50 дронів на все ЗСУ, це що?
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19.09.2024 12:56 Відповісти
"50 дронів на все ЗСУ" це про Mavic 3T.
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19.09.2024 13:02 Відповісти
А на решту гроші знайшлись? Нема грошей на закупівлю. Тому і скандал з цими 50.
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19.09.2024 13:09 Відповісти
50 шт це взагалі знущання. Тепер начебто 500 законтрактували, але на 1000+ кілометрів це крапля в морі.
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19.09.2024 13:10 Відповісти
А що далі буде?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kytay-bezpilotnyky-zaborona/33058285.html Китай заявляє, що з 1 вересня заборонить експорт усіх дронів, які можуть бути використані у військових цілях
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19.09.2024 12:57 Відповісти
Мадяр вчора запевняв, що просто зросте вартість.
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19.09.2024 13:03 Відповісти
Вибачаюсь, він сказав так:
"Буде дорого та мало. Ну і кілька десятків нових мільйонерів з'явиться різних мастей" (с)
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19.09.2024 13:26 Відповісти
що б Китай і зробив щось собі на шкоду?
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19.09.2024 13:20 Відповісти
У нас стане менше, у кацапів - більше. А так все вірно, Китаю пофіг
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20.09.2024 13:04 Відповісти
Цікаво,а військові кажуть що ніяких дронів від Міноборони не надходили...
То вони закуплені справді чи тільки віртуально..?
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19.09.2024 13:03 Відповісти
Наче закуплені, але ще не надійшли у війська.
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19.09.2024 14:02 Відповісти
МО повинно бути ліквідоване. Крапка.
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19.09.2024 13:07 Відповісти
Крапка?
Може потім й ЗСУ "ліквідувати"?
Той недозрілий пацюк Зеленського Литвин так й хотів

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19.09.2024 13:22 Відповісти
А скільки ПЕРЕДАНО в ЗСУ?
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19.09.2024 13:19 Відповісти
Придбала чи тільки уклала угоди
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19.09.2024 13:28 Відповісти
***, знову відрізало половину комента: …, бо після угод гроші можуть піти в кишені, як 40 млрд рєзніченка. Суки ріжуть коменти.
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19.09.2024 13:29 Відповісти
а чому вартість а не кількість....?? якщо придбали 160 штук то це ничого....
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19.09.2024 13:38 Відповісти
Там не тільки заголовок, там ще щось написано: "Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони у вересні за результатами тендерів уклала угоди на постачання 1300 дронів DJI Mavic різних модифікацій на 162,69 млн грн."
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19.09.2024 14:57 Відповісти
І це виходить, по 4.5 мавіка на кожну бригаду...
Якось волонтери набагато більше поставляють
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20.09.2024 02:58 Відповісти

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