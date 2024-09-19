Митники попередили про обмеження руху транспорту на кордоні з Угорщиною

Упродовж наступних двох тижнів у пункті пропуску "Чоп – Захонь", що на українсько-угорському кордоні, буде частково обмежено рух легкових та вантажних транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

Про це повідомили у Державній митній службі.

"У зв’язку з проведенням ремонту дорожнього покриття в зоні митного контролю пункту транспорт рухатиметься лише двома смугами з п’яти наявних. Відповідно це вплине на їх оформлення та пропуск через кордон", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні роботи проводяться в межах проєкту осучаснення митно-прикордонної інфраструктури за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Митники закликають зацікавлених осіб та перевізників врахувати інформацію щодо роботи пункту пропуску.

Як повідомлялося, у найближчі два місяці робота пункту пропуску "Медика – Шегині" на українсько-польському кордоні буде ускладнена через ремонтні роботи.