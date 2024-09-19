ЄС фінансує оборонні заводи в Україні коштами від активів РФ, вже є замовлення

На фінансування українських оборонних підприємств вже спрямували 400 мільйонів євро з першого траншу з доходів від заморожених російських активів, який ЄС спрямував на зброю для України. Із цих коштів вже оплачено виробництво українських гаубиць "Богдана".

Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в інтерв’ю "Європейські правді".

За її словами, ЄС вже пів року тому схвалив схему використання доходів від заморожених російських активів – відсотків, що "капають" на них – на користь України, а у серпні виділили з них перші 1,4 млрд євро: кілька країн-членів отримали фінансування для нових постачань зброї.

"Але набагато важливіше те, що 400 млн з цієї суми підуть на українські оборонні підприємства. Це Данія придумала таку систему. Вона була першою країною, яка уклала контракт і оплатила виробництво гаубиць "Богдана" для ЗСУ.

Отже, ми влили 400 млн євро через Данію в українську оборонну промисловість. Погодьтеся, це досить значна сума. І це – така вишукана справедливість, правда ж? За кошти російських заморожених активів ви робите гаубиці", – розповіла посол.

Матернова додала, що до 400 млн євро з росактивів Данія доклала власні кошти і так розмістила велике замовлення на українському воєнному заводі.

За її словами, у наступному транші із заморожених російських активів на фінансування виробництва зброї безпосередньо українським ОПК хочуть закласти ще більшу суму.

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Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".