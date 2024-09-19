Рада схвалила реформу Рахункової палати. Цього вимагають МВФ та США
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 246 нардепів.
Зокрема, проєкт закону передбачає:
- розширення мандату на усі публічні фінанси (бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди);
- посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності Рахункової палати;
- прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів;
- формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій;
- Рахункова палата матиме 11 членів (замість 13 зараз);
- впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.
Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.
Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України". Законопроєкт розроблено на виконання зобов'язань України перед МВФ.
Будь ласка, зачекайте...
І взагалі, до чого тут депутати? Треба договаріваться с аппаратчіками, бо це вони вирішують, скільки голосів буде за чи проти будь-якого рішення.
Що це за вимоги такі кабальні?
Може це МВФ вимагає витрачати мільярди на утримання ОПи, на владний Марафон, підвищувати зарплати міністрам, чиновникам, депутатам та їхнім помічникам і при цьому заморожувати соц. виплати і пенсії?
виключно за наполегливою вимогою мвф.
ви, що, не знали?
виключно: підняти податки та підвищити комуналку, та проїзд у громадському транспорті.
(жартую, звісно)
знову цей клятий мвф зі своїми вимогами.
а, оті сша? що, нема більше чого робити, як вимагати?
що, ще вимагають, мвф, окрім підняти податки та підвищити комуналку, та проїзд у громадському транспорті?
Там держава, бюджет втрачають ДУЖЕ багато грошей.
Але Зермаки проти.
Як збільшити прибутки України: Пріцкер каже, що США радять починати не з підвищення податків.
Сполучені Штати заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці і боротьби із сірими ринками.
Про це заявила спеціальна представниця https://www.ukrinform.ua/tag-ssa США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.
Спецпредставниця зауважила, що уряду України вирішувати, звідки брати доходи, вона ж із послом США Бріджит Брінк пропонувала зосередитися не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі із сірими ринками.
Ну, вони ще вимагають запровадити Обов"язкове державне медичне страхування, але наша медична Мафія - проти...
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Ніна Южаніна: На 14,3 млрд грн у 2025 р ЗРОСТУТЬ витрати держбюджету на зе-владу - загальна сума понад 130 млрд грн. Це планується за рахунок підвищення військового збору для ФОПів і найманих осіб, який влада відмовилася спрямувати до спецфонду для фінансування ЗСУ