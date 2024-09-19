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ВР (2794) Рахункова палата (174)

Рада схвалила реформу Рахункової палати. Цього вимагають МВФ та США

палата,рахункова

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10044-д про реформу Рахункової палати.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 246 нардепів.

Зокрема, проєкт закону передбачає:

  • розширення мандату на усі публічні фінанси (бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди);
  • посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності Рахункової палати;
  • прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів;
  • формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій;
  • Рахункова палата матиме 11 членів (замість 13 зараз);
  • впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.

Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України". Законопроєкт розроблено на виконання зобов'язань України перед МВФ.

Автор: 
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Топ коментарі
+1
Так це ж тільки перше читання. Ще є можливості все злити.
І взагалі, до чого тут депутати? Треба договаріваться с аппаратчіками, бо це вони вирішують, скільки голосів буде за чи проти будь-якого рішення.
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19.09.2024 11:35
+1
Послухати Зельоних, то вони кожен схематоз криють гаслами "То не ми! То все вимоги ЄС, США, МВФ!"
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19.09.2024 11:35
+1
Хто дає кредити на кращих умовах, ніж МВФ?
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19.09.2024 11:46
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Правила форума Рада форумчан
Так це ж тільки перше читання. Ще є можливості все злити.
І взагалі, до чого тут депутати? Треба договаріваться с аппаратчіками, бо це вони вирішують, скільки голосів буде за чи проти будь-якого рішення.
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19.09.2024 11:35 Відповісти
Послухати Зельоних, то вони кожен схематоз криють гаслами "То не ми! То все вимоги ЄС, США, МВФ!"
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19.09.2024 11:35 Відповісти
А коли ми вимагатимемо в МВФ списати нам всі борги?!
Що це за вимоги такі кабальні?
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19.09.2024 11:37 Відповісти
Хто дає кредити на кращих умовах, ніж МВФ?
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19.09.2024 11:46 Відповісти
Що ж це за коелит коли в обмін не тільки відсотки але і незалежність?
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19.09.2024 11:50 Відповісти
Незалежність в чому, в мародерстві?

Може це МВФ вимагає витрачати мільярди на утримання ОПи, на владний Марафон, підвищувати зарплати міністрам, чиновникам, депутатам та їхнім помічникам і при цьому заморожувати соц. виплати і пенсії?
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19.09.2024 11:56 Відповісти
фірташу та коломойському постійно списували борги.
виключно за наполегливою вимогою мвф.
ви, що, не знали?
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19.09.2024 11:50 Відповісти
А чого влада не згадує вимоги- побороти корупцію, не красти, не розбазарювати бюджет, дотримуватися законів?!
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19.09.2024 11:47 Відповісти
мвф цього не вимагає.
виключно: підняти податки та підвищити комуналку, та проїзд у громадському транспорті.
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19.09.2024 11:49 Відповісти
А який міжнародний фонд вимагає підняти зарплати, щоб сплачувати ті податки, комуналку, та проїзд у громадському транспорті? Такий фонд існує?
(жартую, звісно)
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19.09.2024 12:00 Відповісти
Цього вимагають МВФ та США

знову цей клятий мвф зі своїми вимогами.
а, оті сша? що, нема більше чого робити, як вимагати?
що, ще вимагають, мвф, окрім підняти податки та підвищити комуналку, та проїзд у громадському транспорті?
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19.09.2024 11:47 Відповісти
Пропонували замість підняття податків навести лад із контрабандою на митницях.
Там держава, бюджет втрачають ДУЖЕ багато грошей.
Але Зермаки проти.

Як збільшити прибутки України: Пріцкер каже, що США радять починати не з підвищення податків.

Сполучені Штати заохочують уряд України збільшувати прибутки в першу чергу шляхом реформування митниці і боротьби із сірими ринками.

Про це заявила спеціальна представниця https://www.ukrinform.ua/tag-ssa США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

Спецпредставниця зауважила, що уряду України вирішувати, звідки брати доходи, вона ж із послом США Бріджит Брінк пропонувала зосередитися не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі із сірими ринками.

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19.09.2024 11:53 Відповісти
Hrysha
Ну, вони ще вимагають запровадити Обов"язкове державне медичне страхування, але наша медична Мафія - проти...
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19.09.2024 14:15 Відповісти
https://x.com/RudijLis





https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1836661652130795715 3 ч

Ніна Южаніна: На 14,3 млрд грн у 2025 р ЗРОСТУТЬ витрати держбюджету на зе-владу - загальна сума понад 130 млрд грн. Це планується за рахунок підвищення військового збору для ФОПів і найманих осіб, який влада відмовилася спрямувати до спецфонду для фінансування ЗСУ
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19.09.2024 13:21 Відповісти

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