Унаслідок обстрілів енергетики фіксували знеструмлення у семи областях

Упродовж доби 18 вересня через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Сумській області під час повітряної тривоги на підстанції вимикалось обладнання, від електроенергії відключалися споживачі. Живлення відновлено. Обладнання включено в роботу.

На Чернігіщині внаслідок ворожих обстрілів знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 4972 абоненти.

У Донецькій області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та шахти. На момент інциденту у шахтах загалом перебувало 72 працівники, їх виведено на поверхню. Живлення частково відновлено.

Читайте також: Імовірність блекауту в Україні є, але вона низька, – топменеджер ДТЕК

Крім того, через технологічні причини короткостроково відключалась високовольтна повітряна лінія у Південному регіоні.

Водночас у Південно-східному регіоні з технологічних причин знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

Як наголосили у Міненерго, минулої доби енергетики відновили живлення для 230 767 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 545 населених пунктів.

Як повідомлялося, у ніч на 18 вересня російські військові "Шахедами" нанесли авіаційний удар по енергетичних об’єктах міста Суми.