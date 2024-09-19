В Україні падає попит на нові бензинові авто. Які моделі купували найбільше
У серпні український автопарк поповнили 3,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами, це на 35% більше, ніж торік.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась. Якщо у серпні 2023 року вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз – 41%.
Зазначається, що лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер Mazda CX5.
Загалом до п’ятірки найпопулярніших моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Mazda CX5 – 275 авто;
- KIA Sportage – 216;
- Skoda Octavia – 187;
- Hyundai Tucson – 167;
- Renault Duster – 166.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.
Майже 46% вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери, були бензинові. Їх середній вік становив 9,7 року
До п’ятірки лідерів серед імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf – 735 од.;
- Audi Q5 – 577;
- Volkswagen Tiguan – 486;
- Nissan Rogue – 471;
- Audi A4 – 433.
Як повідомлялося, упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.
Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.
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