"Нафтогаз" відзвітував про збільшення видобутку газу. Показники перевищують план
Упродовж січня-серпня 2024 року компанії Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 9,8 млрд кубометрів товарного газу, що на понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Групи.
Зазначається, що наразі показники видобутку блакитного палива перевищують операційний план більш ніж на 2%.
За словами очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова, за указаний період фахівці "Укргазвидобування" ввели в експлуатацію 52 свердловини. З них 17 – високодебітні, що дають понад 100 тис. кубометрів газу щодоби.
"Ми не відмовляємось від своєї мети – перейти на використання газу виключно вітчизняного видобутку для потреб українців"", – зауважив він.
У липні повідомлялося, що "Укргазвидобування" встановило черговий рекорд із видобутку газу. За шість місяців 2024 року компанія видобула 6 913 млн кубометрів товарного газу, що на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" у першому кварталі цього року збільшило видобуток на 12% та досягло найвищого показника за відповідний період впродовж останніх двох років.
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радіють Коломойський, Ахметов, Єрмак і т.д.
А в цей опалювальний точно піднімуть..
Чи ви, навмисно, сігналізуєте кацапам, куди бити ?
Це собівартість видобутку природнього газу державною компанією "Укргазвидобування" (входить до складу НАК Нафтогаз України).
21.09.2021 . "Собівартість видобутку природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" нібито 1 грн/куб. м, про яку заявив член правління, головний виконавчий директор із трансформації НАК Отто Ватерландер в інтерв'ю "Економічній правді", не відповідає дійсності, заявив "Нафтогаз".
"Цифри, названі паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо", - йдеться в повідомленні компанії у вівторок у відповідь на інтерв'ю члена правління виданню "Економічна правда".
"Нафтогаз" зазначив, що актуальну собівартість буде показано у фінансовій звітності за перше півріччя, підготовку якої компанія завершує і яку мають перевірити аудитори."
26.01.2021 .
СБУ веде провадження щодо результатів аудиту "Нафтогазу", який виявив порушення, котрі призвели до втрати державою 75 млрд грн, за результатами провадження усі матеріали публічно представлять.
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу у Раді, відповідаючи на питання нардепа від "Батьківщини" Івана Крулька.
"Стосовно результатів аудиту ("Нафтогазу" - ред.) провадиться відповідне провадження Службою безпеки України, усі матеріали будуть публічно представлені за результатами цього провадження", - сказав прем'єр.
гаманці українських президентівНафтогазі з'явився газ для продажу в Європу, коли раніше самим не вистачало. Не дарма похід на Курськ організували і невідомо хто "випадково" газові лічильники розбомбив. Я тут подумав, шо не дуже ***** за той Курськ напружувався. Може щоб розрахуватися з кимось газом за послуги інтімного характеру? Банки під санкціями, з юанями теж не склалось, залишився бартер.