"Нафтогаз" відзвітував про збільшення видобутку газу. Показники перевищують план

Упродовж січня-серпня 2024 року компанії Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 9,8 млрд кубометрів товарного газу, що на понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Групи.

Зазначається, що наразі показники видобутку блакитного палива перевищують операційний план більш ніж на 2%.

За словами очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова, за указаний період фахівці "Укргазвидобування" ввели в експлуатацію 52 свердловини. З них 17 – високодебітні, що дають понад 100 тис. кубометрів газу щодоби.

"Ми не відмовляємось від своєї мети – перейти на використання газу виключно вітчизняного видобутку для потреб українців"", – зауважив він.

У липні повідомлялося, що "Укргазвидобування" встановило черговий рекорд із видобутку газу. За шість місяців 2024 року компанія видобула 6 913 млн кубометрів товарного газу, що на 8,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що "Укргазвидобування" у першому кварталі цього року збільшило видобуток на 12% та досягло найвищого показника за відповідний період впродовж останніх двох років.