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Євросоюз (4906) електроенергія (4079)

"Складно, але катастрофи не буде": посол ЄС в Україні озвучила прогноз щодо відключень світла взимку

катерина,матернова

У Європейському Союзі вважають, що Україну внаслідок обстрілів енергетичної системи чекає непроста зима, утім, ситуація не буде катастрофічною.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає Європейська правда.

"Дивіться, я звичайно ж очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною", – зазначила вона в інтерв’ю виданню.

За її словами, найвразливішими є Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням.

Матернову запитали про побоювання, чи не стане ситуація зі світлом і опаленням настільки скрутною, що це змусить мільйони українців їхати до Європи, та чи готується ЄС до такого сценарію.

"Я дійсно сподіваюся, що у нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що у нас буде важка зима. Я буду тут у Києві, тож відчуватиму це особисто.

Але Євросоюз довів свою здатність адаптуватися. Ми вже показали, що готові підтримати мільйони біженців, які перетнули кордон через війну. Так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові", – сказала дипломатка.

Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пошкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

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за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії https://biz.censor.net/news/3508365/za_optymistychnym_stsenariyem_uzymku_mojlyvi_vidklyuchennya_svitla_do_12_godyn_na_dobu але катастрофи не буде"Джерело: https://biz.censor.net/n3510673

сльози радості та хвала 73% клінічних довбнів. Не всеремось, тіко б наше пінгвінесте сонечко день у день щось там пи.діло із аркуша.
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19.09.2024 10:33 Відповісти

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