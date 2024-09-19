"Складно, але катастрофи не буде": посол ЄС в Україні озвучила прогноз щодо відключень світла взимку

У Європейському Союзі вважають, що Україну внаслідок обстрілів енергетичної системи чекає непроста зима, утім, ситуація не буде катастрофічною.

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, передає Європейська правда.

"Дивіться, я звичайно ж очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною", – зазначила вона в інтерв’ю виданню.

За її словами, найвразливішими є Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням.

Матернову запитали про побоювання, чи не стане ситуація зі світлом і опаленням настільки скрутною, що це змусить мільйони українців їхати до Європи, та чи готується ЄС до такого сценарію.

"Я дійсно сподіваюся, що у нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що у нас буде важка зима. Я буду тут у Києві, тож відчуватиму це особисто.

Але Євросоюз довів свою здатність адаптуватися. Ми вже показали, що готові підтримати мільйони біженців, які перетнули кордон через війну. Так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові", – сказала дипломатка.

Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пошкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.